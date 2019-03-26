Минфин США расширил санкции против Ирана

Компании и люди из нового санкционного списка помогали иранскому Минобороны и Корпусу стражей исламской революции обойти ранее введенные Вашингтоном санкции

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Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило иранские санкции. В черные списки внесены 16 организаций и девять физических лиц.

Среди тех, кто попал под санкции, — сеть компаний из Ирана, ОАЭ и Турции, которые перечислили более 1 млрд долларов и евро Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и Министерству обороны Ирана в обход действующих санкций и обеспечили иранских военных транспортом на миллионы долларов, говорится в документе.

«Мы наносим удар по обширной сети подставных фирм и физических лиц в Иране, Турции и ОАЭ, чтобы разрушить схему, с помощью которой иранский режим незаконно осуществлял денежные переводы, объемы которых исчислялись миллиардами долларов», — цитируются в заявлении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Список физических лиц и компаний, включенных в санкционные списки Минфина США 26 марта, опубликован на его сайте. В центре схемы по обходу американских санкций — контролируемый КСИРом Ansar Bank, а также его биржевое подразделение Ansar Exchange, указывает Минфин. Обе организации помогали обменивать через сеть посреднических организаций обесцененный иранский риал на доллары и евро.