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Антииранские санкции США ,  
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Минфин США расширил санкции против Ирана
Компании и люди из нового санкционного списка помогали иранскому Минобороны и Корпусу стражей исламской революции обойти ранее введенные Вашингтоном санкции
Фото: Christopher Pike / Reuters

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило иранские санкции. В черные списки внесены 16 организаций и девять физических лиц.

Среди тех, кто попал под санкции, — сеть компаний из Ирана, ОАЭ и Турции, которые перечислили более 1 млрд долларов и евро Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и Министерству обороны Ирана в обход действующих санкций и обеспечили иранских военных транспортом на миллионы долларов, говорится в документе.

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«Мы наносим удар по обширной сети подставных фирм и физических лиц в Иране, Турции и ОАЭ, чтобы разрушить схему, с помощью которой иранский режим незаконно осуществлял денежные переводы, объемы которых исчислялись миллиардами долларов», — цитируются в заявлении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Список физических лиц и компаний, включенных в санкционные списки Минфина США 26 марта, опубликован на его сайте. В центре схемы по обходу американских санкций — контролируемый КСИРом Ansar Bank, а также его биржевое подразделение Ansar Exchange, указывает Минфин. Обе организации помогали обменивать через сеть посреднических организаций обесцененный иранский риал на доллары и евро.

«Только за последние полтора года четыре подставные компании — базирующаяся в ОАЭ Sakan General Trading, Lebra Moon General Trading и Naria General Trading, а также иранская Hital Exchange — предоставили эквивалент примерно $800 млн в фонд Ansar Exchange», — говорится в сообщении. Турецкая Atlas Doviz также выступала в качестве поставщика иностранной валюты для Ansar Exchange.

США возобновили отмененные в 2015 году санкции против Ирана осенью 2018 года. Их первый пакет затронул более 700 физических лиц, компаний, самолетов и судов, в частности, 50 иранских банков, 200 физических лиц и морских судов, а также более 65 самолетов.

Впоследствии санкционные списки Минфина США дополнялись.

Автор: Наталья Демченко
Теги: санкции против Ирана, Минфин США
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