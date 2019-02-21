FT описала используемые иранским бизнесом способы обхода санкций США

Иранский бизнес использует посредников для обхода санкций США, из-за чего сопутствующие расходы предпринимателей растут, пишет Financial Times. Посредников предприниматели находят в России, Китае, Турции и Европе

Фото: Ali Mohammadi / Bloomberg

Иранские предприниматели используют для обхода американских санкций различные «креативные» способы, пишет Finacial Times.

В частности, они заключают соглашения с банками-контрагентами в третьих странах, таких как Турция и Китай, или открывают офисы в других государствах. Эти офисы занимаются реимпортом иранских товаров в Европу, а для оплаты сделок используют местную валюту. Некоторые из предпринимателей для расчетов используют алмазы. Также бизнесмены занимаются взаимообменом товаров.

Заключение соглашений с иностранными банками и доставка товаров в Иран через посредников сказываются на издержках. Так, например, один из иранских предпринимателей, с которым общался корреспондент FT, рассказал, что транспортные расходы его бизнеса выросли на четверть.

Другой собеседник FT рассказал, что для сделок с Бразилией он прибегал к услугам брокеров: через российский банк он перевел деньги сначала в банк в Европе, а затем в банк в Бразилии. По словам предпринимателя, он был вынужден на треть сократить штат своей компании из-за роста издержек.