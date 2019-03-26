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Apple $197 (+2,79%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,18%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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ЛДПР выбрала кандидата в депутаты Госдумы
Руководство ЛДПР определилось с главным кандидатом на вакантный мандат депутата Госдумы. Место ушедшего в правительство Тюменской области Владимира Сысоева может занять депутат областной Думы ХМАО Евгений Марков
Евгений Марков (Фото: ldpr.ru)

Депутатом Госдумы от ЛДПР вместо Владимира Сысоева, который недавно был назначен вице-губернатором Тюменской области, станет депутат Законодательного собрания Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Евгений Марков. Об этом РБК рассказали два собеседника в партии. Источник в Центризбиркоме подтвердил, что передача мандата произойдет на заседании комиссии в среду, 27 марта.

«Я уверен, что [передача] произойдет, — пояснил РБК член ЦИК от ЛДПР Сергей Сироткин. — Таких проблем [как у КПРФ с передачей мандата Павлу Грудинину] нет вообще и не будет».

Сысоев избрался в Госдуму в составе региональной группы, в которую входят Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. По закону после сложения им полномочий депутата Госдумы в течение двух недель партия должна определиться с кандидатом на его место. Мандат передается кандидатам в Госдуму из той же региональной группы в порядке очередности.

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В региональной группе № 135 (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ) за Сысоевым следовали зампред комиссии по соцполитике и ЖКХ заксобрания Ямала Александр Голубенко, руководитель фракции ЛДПР в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Евгений Марков и зампред комитета Думы ХМАО по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению Виктор Сысун. Они должны согласиться или отказаться от вакантного мандата в порядке очередности.

«Голубенко принял решение остаться работать заместителем председателя комитета в заксобрании Ямала. Он уже написал отказ от депутатского мандата, отказ утвержден ЦИК. Следующий в списке — Марков», — пояснил РБК источник в партии.

«В понедельник Марков встречался с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Было решено передать ему полномочия. Марков подтвердил, что готов работать [в Госдуме]», — говорит один из собеседников РБК. Второй собеседник в партии подтвердил факт встречи Маркова с лидером ЛДПР.

В среду состоится заседание ЦИК, на котором будет прекращено действие мандата Владимира Сысоева. После этого Евгений Марков подаст в Центризбирком документы.

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Сам Марков, комментируя РБК информацию о своем переходе в Госдуму, ответил, что «такая возможность существует». «После сложения полномочий Сысоевым Высший совет ЛДПР будет влиять на ситуацию. В понедельник все станет ясно», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь ЛДПР Станислав Пахомов во вторник не ответил на звонки РБК.

Марков — депутат и руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте ХМАО с 2011 года. Все это время он является зампредом комитета по бюджету и налогам.

Автор: Елизавета Антонова
При участии: Евгения Кузнецова
Теги: ЛДПР, Госдума, Депутаты, ЦИК
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