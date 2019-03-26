ЛДПР выбрала кандидата в депутаты Госдумы

Руководство ЛДПР определилось с главным кандидатом на вакантный мандат депутата Госдумы. Место ушедшего в правительство Тюменской области Владимира Сысоева может занять депутат областной Думы ХМАО Евгений Марков

Евгений Марков (Фото: ldpr.ru)

Депутатом Госдумы от ЛДПР вместо Владимира Сысоева, который недавно был назначен вице-губернатором Тюменской области, станет депутат Законодательного собрания Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Евгений Марков. Об этом РБК рассказали два собеседника в партии. Источник в Центризбиркоме подтвердил, что передача мандата произойдет на заседании комиссии в среду, 27 марта.

«Я уверен, что [передача] произойдет, — пояснил РБК член ЦИК от ЛДПР Сергей Сироткин. — Таких проблем [как у КПРФ с передачей мандата Павлу Грудинину] нет вообще и не будет».

Сысоев избрался в Госдуму в составе региональной группы, в которую входят Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. По закону после сложения им полномочий депутата Госдумы в течение двух недель партия должна определиться с кандидатом на его место. Мандат передается кандидатам в Госдуму из той же региональной группы в порядке очередности.

В региональной группе № 135 (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ) за Сысоевым следовали зампред комиссии по соцполитике и ЖКХ заксобрания Ямала Александр Голубенко, руководитель фракции ЛДПР в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Евгений Марков и зампред комитета Думы ХМАО по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению Виктор Сысун. Они должны согласиться или отказаться от вакантного мандата в порядке очередности.