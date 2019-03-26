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BlackRock $485 (+15,91%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
CVS Health $88 (+59,36%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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CNBC назвал сроки передачи «Посейдонов» российским военным
По данным телеканала, атомные системы будут приняты на вооружение флотом не ранее 2027 года. До этого президент Владимир Путин указывал, что первую атомную подлодку с «Посейдоном» спустят на воду весной 2019 года
Фото: ТАСС

Подводные атомные океанские многоцелевые системы «Посейдон» поступят на вооружение российского флота не ранее 2027 года. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведслужб США.

«В основном речь идет о российской подводной лодке, которую трудно обнаружить и которая выпускает беспилотник с ядерной боеголовкой, который трудно сбить, — отметил один из собеседников. — У русских есть амбиции пользоваться работающим на ядерной энергии автономным подводным кораблем с ядерным оружием в качестве ответной меры на удар, если во время войны их лишат возможности пуска доставшегося в наследство ядерного оружия».

Видео: Минобороны России / YouTube

Телеканал подчеркивает, что у Пентагона пока еще нет оружия, сопоставимого с российскими «Посейдонами».

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Путин назвал срок спуска на воду подлодки с ядерным «Посейдоном»

В феврале, выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин заявил, что первую атомную подлодку, на которой будет установлен беспилотник «Посейдон» неограниченной дальности, военные спустят на воду уже весной этого года. Глава государства отметил, что испытания аппарата проходят успешно.

Москва впервые анонсировала «Посейдон» в прошлом году. Подводный беспилотный аппарат может нести ядерный заряд, плыть «на очень большой глубине» и с высокой скоростью преодолевать расстояния между континентами. Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев указывал, что перехватить этот беспилотник «практически невозможно».

Автор: Анна Трунина
Теги: Национальная разведка США, гиперзвуковая ракета, Минобороны, оружие
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