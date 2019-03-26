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Глава Забайкалья освободил от должностей двух министров
Свои посты покинули министр труда и социальной защиты населения Забайкалья Андрей Федотов, а также министр природных ресурсов края Анатолий Романов. Увольнение произошло по их собственной инициативе
Врио главы Забайкалья Александр Осипов (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов. Об этом сообщается на сайте правительства Забайкальского края.

Романов и Федотов были освобождены от должностей по их собственной инициативе, исполнять обязанности министра природных ресурсов будет Заур Аппоев, министра труда и социальной защиты населения — Евгений Казаченко.

Анатолий Романов возглавил Минприроды каря в июне 2018 года, в 2015-2017 годах был замгендиректора компании «Разрезуголь», а также первым замгендиректора «Миллениумтрансстрой». В 2013-2015 годах — председатель комитета по развитию производительных сил, инфраструктуры и инновациям заксобрания Забайкальского края.

Андрей Федотов занимал должность министра труда и соцзащиты края с 2016 года, в 2014 году работал главврачом Борзинской центральной больницы, в 2012-2013 годах был руководителем администрации Борзинского района Забайкальского края.

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Губернатор от «депрессии»: почему Забайкалье возглавил Александр Осипов

Вице-премьер и министр экономического развития края Сергей Новиченко ушел в отставку 25 марта, сообщал он ТАСС. «Это действительно так. Пора что-то менять», — говорил он. По словам источника Zab.ru, и.о. вице-премьера станет Ирина Лизунова, занимавшая пост первого заместителя Новиченко. Сергей Новиченко возглавил Минэкономразвития края в июле 2014 года, до этого он руководил департаментом госимущества Забайкалья.

Министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов покинул свой пост 7 марта, сообщил он в эфире телеканала «Альтес». «Это решение осознанное, продуманное, оно не зависит от политики. На мой взгляд, удалось сделать главное — в условиях серьезного недофинансирования стабилизировать ситуацию внутри коллективов и сделать серьезные заделы на будущее», — заявил он. Сергей Давыдов занимал министерское кресло с апреля 2016 года.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Забайкалье, министры, освобождение от должности, Александр Осипов
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