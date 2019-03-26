Глава Забайкалья освободил от должностей двух министров

Свои посты покинули министр труда и социальной защиты населения Забайкалья Андрей Федотов, а также министр природных ресурсов края Анатолий Романов. Увольнение произошло по их собственной инициативе

Врио главы Забайкалья Александр Осипов (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов. Об этом сообщается на сайте правительства Забайкальского края.

Романов и Федотов были освобождены от должностей по их собственной инициативе, исполнять обязанности министра природных ресурсов будет Заур Аппоев, министра труда и социальной защиты населения — Евгений Казаченко.

Анатолий Романов возглавил Минприроды каря в июне 2018 года, в 2015-2017 годах был замгендиректора компании «Разрезуголь», а также первым замгендиректора «Миллениумтрансстрой». В 2013-2015 годах — председатель комитета по развитию производительных сил, инфраструктуры и инновациям заксобрания Забайкальского края.

Андрей Федотов занимал должность министра труда и соцзащиты края с 2016 года, в 2014 году работал главврачом Борзинской центральной больницы, в 2012-2013 годах был руководителем администрации Борзинского района Забайкальского края.