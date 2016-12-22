В Саудовской Аравии заявили о перехвате ПРО семи баллистических ракет
Политика, 02:20
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В Саудовской Аравии заявили о перехвате ПРО семи баллистических ракет
Системы ПРО Саудовской Аравии успешно перехватили и уничтожили семь баллистических ракет, выпущенных со стороны Йемена. Как заявил представитель коалиции, три ракеты были направлены на столицу Эр-Рияд
В ночь на понедельник, 26 марта, территория Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу со стороны Йемена, передает телеканал Al Arabiya.
По словам представителя коалиции во главе с Саудовской Аравией, всего было выпущено семь ракет, все они были перехвачены системой ПРО и уничтожены. При этом он уточнил, что три ракеты были направлены на столицу страны город Эр-Рияд.
По предварительным данным, обломки некоторых ракет упали на жилые районы. Телекомпания опубликовала в своем Twitter видео перехвата одной из ракет.