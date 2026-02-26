Саралиев анонсировал обмен телами военных между Россией и Украиной
Сегодня, 26 февраля, состоится очередной обмен телами погибших военных между Россией и Украиной, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
По его словам, с российской стороны обмен проводит министерство обороны России.
О последнем обмене Россия сообщала 29 января. Тогда, по словам помощника президента и главы российской переговорной группы Владимира Мединского, Украина получила 1 тыс. тел погибших военных, Россия — 38.
С начала конфликта Москва и Киев также неоднократно проводили обмены пленными, в том числе при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США. В частности, 5 февраля Россия вернула 157 военнослужащих и столько же передала Украине. Тогда же на родину вернулись трое жителей Курской области. Договоренность об обмене была достигнута на переговорах в Абу-Даби.
