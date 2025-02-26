Трамп назвал главное условие для ослабления санкций против России

Президент назвал возможным ослабление антироссийских санкций только после заключения мирного соглашения для завершения украинского конфликта. Трамп также допустил, что России придется пойти на уступки в рамках урегулирования

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос об ослаблении санкций против России в рамках урегулирования на Украине. По его словам, это возможно после заключения мирного соглашения.

«Нет. <...> Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение. Но я думаю, мы ослабим», — сказал он на первом заседании правительства страны, трансляцию которого вел C-SPAN.

Трамп отметил, что в рамках потенциального соглашения будут учитываться позиции обеих сторон, но Украине будет сложно заключить «хорошую сделку», «они смогут получить столько, сколько возможно», сказал он, отвечая на вопрос о территориях. Говоря о том, придется ли российской стороне идти на уступки в рамках урегулирования, он дал утвердительный ответ и добавил, что если бы он не стал президентом, то конфликт на Украине продолжался бы долго, а президент Владимир Путин, возможно, «захотел бы взять все целиком».

Трамп также заявил, что США не будут давать Украине гарантий безопасности сверх меры, этот вопрос будет поручен Европе. Он поддержал инициативу Франции и Великобритании, которые выразили желание направить на Украину миротворцев.

Министр жилищного строительства и городского развития США Скотт Тернер читает молитву, пока президент США Дональд Трамп проводит свое первое заседание кабинета министров с участием Илона Маска в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп проводит первое заседание кабинета министров США (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Илон Маск выступает на первом заседании кабинета министров США (Фото: Brian Snyder / Reuters) Государственный секретарь США Марко Рубио, Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Дональд Трамп, министр обороны США Пит Хегсет и министр торговли США Говард Лютник (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Кроме того, политик подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля посетит США и стороны подпишут соглашение о полезных ископаемых.

12 февраля состоялись телефонные переговоры Трампа и Путина. Они обсуждали украинское урегулирование и двусторонное сотрудничество, но тема снятия санкций, как указывал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не поднималась. Во время беседы они также обсуждали возможность личной встречи.

Москва считает введенные против нее санкции незаконными. Их отмена входила в число требований России о начале переговоров с Украиной и прекращении огня наряду с выводом ВСУ с территории новых регионов, их международного признания российскими, как и Крыма с Севастополем, отказ Киева от вступления в НАТО и безъядерный статус Украины.