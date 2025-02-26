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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп назвал главное условие для ослабления санкций против России

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Президент назвал возможным ослабление антироссийских санкций только после заключения мирного соглашения для завершения украинского конфликта. Трамп также допустил, что России придется пойти на уступки в рамках урегулирования
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос об ослаблении санкций против России в рамках урегулирования на Украине. По его словам, это возможно после заключения мирного соглашения.

«Нет. <...> Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение. Но я думаю, мы ослабим», — сказал он на первом заседании правительства страны, трансляцию которого вел C-SPAN.

Трамп отметил, что в рамках потенциального соглашения будут учитываться позиции обеих сторон, но Украине будет сложно заключить «хорошую сделку», «они смогут получить столько, сколько возможно», сказал он, отвечая на вопрос о территориях. Говоря о том, придется ли российской стороне идти на уступки в рамках урегулирования, он дал утвердительный ответ и добавил, что если бы он не стал президентом, то конфликт на Украине продолжался бы долго, а президент Владимир Путин, возможно, «захотел бы взять все целиком».

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Фото:София Гатилова / Reuters

Трамп также заявил, что США не будут давать Украине гарантий безопасности сверх меры, этот вопрос будет поручен Европе. Он поддержал инициативу Франции и Великобритании, которые выразили желание направить на Украину миротворцев.

Министр жилищного строительства и городского развития США Скотт Тернер читает молитву, пока президент США Дональд Трамп проводит свое первое заседание кабинета министров с участием Илона Маска в Вашингтоне
Дональд Трамп проводит первое заседание кабинета министров США
Дональд Трамп
Илон Маск выступает на первом заседании кабинета министров США
Государственный секретарь США&nbsp;Марко Рубио, Дональд Трамп&nbsp;и министр обороны США Пит Хегсет
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший
Дональд Трамп, министр&nbsp;обороны США Пит&nbsp;Хегсет и министр торговли США Говард Лютник
Министр жилищного строительства и городского развития США Скотт Тернер читает молитву, пока президент США Дональд Трамп проводит свое первое заседание кабинета министров с участием Илона Маска в Вашингтоне
Дональд Трамп проводит первое заседание кабинета министров США
Дональд Трамп
Илон Маск выступает на первом заседании кабинета министров США
Государственный секретарь США&nbsp;Марко Рубио, Дональд Трамп&nbsp;и министр обороны США Пит Хегсет
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший
Дональд Трамп, министр&nbsp;обороны США Пит&nbsp;Хегсет и министр торговли США Говард Лютник
Министр жилищного строительства и городского развития США Скотт Тернер читает молитву, пока президент США Дональд Трамп проводит свое первое заседание кабинета министров с участием Илона Маска в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Дональд Трамп проводит первое заседание кабинета министров США
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Дональд Трамп
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Илон Маск выступает на первом заседании кабинета министров США
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Государственный секретарь США Марко Рубио, Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Дональд Трамп, министр обороны США Пит Хегсет и министр торговли США Говард Лютник
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Кроме того, политик подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля посетит США и стороны подпишут соглашение о полезных ископаемых.

12 февраля состоялись телефонные переговоры Трампа и Путина. Они обсуждали украинское урегулирование и двусторонное сотрудничество, но тема снятия санкций, как указывал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не поднималась. Во время беседы они также обсуждали возможность личной встречи.

Москва считает введенные против нее санкции незаконными. Их отмена входила в число требований России о начале переговоров с Украиной и прекращении огня наряду с выводом ВСУ с территории новых регионов, их международного признания российскими, как и Крыма с Севастополем, отказ Киева от вступления в НАТО и безъядерный статус Украины.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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