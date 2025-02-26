Трамп назвал главное условие для ослабления санкций против России
Президент США Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос об ослаблении санкций против России в рамках урегулирования на Украине. По его словам, это возможно после заключения мирного соглашения.
«Нет. <...> Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение. Но я думаю, мы ослабим», — сказал он на первом заседании правительства страны, трансляцию которого вел C-SPAN.
Трамп отметил, что в рамках потенциального соглашения будут учитываться позиции обеих сторон, но Украине будет сложно заключить «хорошую сделку», «они смогут получить столько, сколько возможно», сказал он, отвечая на вопрос о территориях. Говоря о том, придется ли российской стороне идти на уступки в рамках урегулирования, он дал утвердительный ответ и добавил, что если бы он не стал президентом, то конфликт на Украине продолжался бы долго, а президент Владимир Путин, возможно, «захотел бы взять все целиком».
Трамп также заявил, что США не будут давать Украине гарантий безопасности сверх меры, этот вопрос будет поручен Европе. Он поддержал инициативу Франции и Великобритании, которые выразили желание направить на Украину миротворцев.
Кроме того, политик подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля посетит США и стороны подпишут соглашение о полезных ископаемых.
12 февраля состоялись телефонные переговоры Трампа и Путина. Они обсуждали украинское урегулирование и двусторонное сотрудничество, но тема снятия санкций, как указывал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не поднималась. Во время беседы они также обсуждали возможность личной встречи.
Москва считает введенные против нее санкции незаконными. Их отмена входила в число требований России о начале переговоров с Украиной и прекращении огня наряду с выводом ВСУ с территории новых регионов, их международного признания российскими, как и Крыма с Севастополем, отказ Киева от вступления в НАТО и безъядерный статус Украины.
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