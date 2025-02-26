Рубио опроверг согласование ресурсной сделки США и Украины

США и Украина близки к согласованию ресурсной сделки, но пока этого не произошло, заявил госсекретарь. FT сообщала о достижении договоренностей, а «Страна» опубликовала сам документ

Марко Рубио (Фото: Anna Rose Layden / CNP / Global Look Press)

США и Украина пока не согласовали ресурсную сделку, заявил в интервью Fox News глава Госдепартамента Марко Рубио.

«Я не могу подтвердить это. Над соглашением работает министр финансов [CША Скотт] Бессент. Последняя информация, которую я получал, заключалась в том, что мы очень близки к тому, чтобы согласовать сделку», — сказал он.

О том, что Киев и Вашингтон достигли соглашения по сделке, 25 февраля сообщили ряд западных СМИ, в том числе Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Сегодня издание «Страна» опубликовало текст документа, согласно которому стороны создадут совместный фонд для 50% доходов от «природно-ресурсных активов» и их реинвестирования в проекты, связанные с «безопасностью, защитой и процветанием» Украины.

Президент США Дональд Трамп допустил визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения. «РБК Украина» со ссылкой на источники сообщал о подготовке этой поездки. «Приглашение было. Офисы работают. Ждем, когда и что», — заявил Зеленский журналистам (цитата по УНИАН).

Стороны обсуждают ресурсную сделку с начала февраля. США планировали увязать ее с военной помощью и настаивали на компенсации уже отправленных $500 млрд. По словам Зеленского, он не согласился бы «и на десять центов», так как это несправедливо по отношению к Украине и создает прецедент. Киев также настаивает на военном обеспечении гарантий безопасности в рамках этой сделки, но в проекте соглашения этот пункт не упоминался.