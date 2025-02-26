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Военная операция на Украине ,  
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Рубио опроверг согласование ресурсной сделки США и Украины

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Военная операция на Украине
США и Украина близки к согласованию ресурсной сделки, но пока этого не произошло, заявил госсекретарь. FT сообщала о достижении договоренностей, а «Страна» опубликовала сам документ
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Anna Rose Layden / CNP / Global Look Press)

США и Украина пока не согласовали ресурсную сделку, заявил в интервью Fox News глава Госдепартамента Марко Рубио.

«Я не могу подтвердить это. Над соглашением работает министр финансов [CША Скотт] Бессент. Последняя информация, которую я получал, заключалась в том, что мы очень близки к тому, чтобы согласовать сделку», — сказал он.

О том, что Киев и Вашингтон достигли соглашения по сделке, 25 февраля сообщили ряд западных СМИ, в том числе Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Сегодня издание «Страна» опубликовало текст документа, согласно которому стороны создадут совместный фонд для 50% доходов от «природно-ресурсных активов» и их реинвестирования в проекты, связанные с «безопасностью, защитой и процветанием» Украины.

На Украине опубликовали проект ресурсной сделки с США
Политика
Фото:Mishainik / Shutterstock
Президент США Дональд Трамп допустил визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения. «РБК Украина» со ссылкой на источники сообщал о подготовке этой поездки. «Приглашение было. Офисы работают. Ждем, когда и что», — заявил Зеленский журналистам (цитата по УНИАН).

Стороны обсуждают ресурсную сделку с начала февраля. США планировали увязать ее с военной помощью и настаивали на компенсации уже отправленных $500 млрд. По словам Зеленского, он не согласился бы «и на десять центов», так как это несправедливо по отношению к Украине и создает прецедент. Киев также настаивает на военном обеспечении гарантий безопасности в рамках этой сделки, но в проекте соглашения этот пункт не упоминался.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Украина США Марко Рубио Владимир Зеленский Дональд Трамп Военная операция на Украине сделка соглашение ресурсы
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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