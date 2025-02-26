На Украине опубликовали проект ресурсной сделки с США

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Украина и США намерены в ближайшее время подписать соглашение по редкоземельным минералам, полный текст документа опубликовало издание «Страна».

Согласно документу, стороны планируют создать «Инвестиционный фонд восстановления» в совместном владении правительств. Киев будет вносить туда 50% потенциальных доходов от «природно-ресурсных активов», находящихся в собственности государства. Речь идет о месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и других ресурсов, а также инфраструктуры, портов и госпредприятий. Доля США и полномочия их представителей «будут в пределах, разрешенных действующим законодательством».

Сразу после подписания этого документа стороны намерены заключить Соглашение о Фонде, в котором будут изложены «более подробные условия управления и деятельности».

«При разработке Соглашения о Фонде участники будут стремиться избежать конфликтов, связанных с обязательствами Украины в рамках ее вступления в ЕС или соглашениями с международными организациями и другими кредиторами», — говорится в документе.

О том, что стороны договорились о заключении сделки, стало известно накануне. Обсуждение соглашения ведется с начала февраля. Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать изначальное предложение Вашингтона, которое в Киев привез глава Минфина США Скотт Бессент. В нем было требование возместить США $500 млрд. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по этому поводу, обвинив Украину в срыве сделки, отношения между Киевом и Вашингтоном резко обострились.

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