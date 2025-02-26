ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Ставропольском крае

ФСБ задержала гражданина «одной из стран Центральной Азии», который по заданию Украины планировал напасть с бутылками с зажигательной смесью на ряд объектов в Ставропольском крае и вступить в ВСУ. Его обвинили в подготовке теракта

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Силовики задержали гражданина «одной из стран Центрально-Азиатского региона», который планировал осуществить серию терактов в Ставропольском крае по заданию Украины, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный «готовил нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью» на главные управления МВД, МЧС, военные комиссариат и госпиталь, а также администрацию Промышленного района в Ставрополе. Для этого мужчина «провел разведку территорий» и «приобрел составные части и химические вещества» для изготовления зажигательных устройств, а после поджогов планировал уехать из России и вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано», — заявили в ведомстве. При обысках у подозреваемого нашли и изъяли бутылки с зажигательной смесью, средства связи и «инструкции от украинского куратора».

Возбуждено дело по ч.1 ст. 30 и ч.2 ст. 205 УК (приготовление к совершению террористического акта).

11 февраля глава ФСБ Александр Бортников предупредил о наращивании украинскими спецслужбами интенсивности терактов и диверсий в России. Их главными целями являются объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов, уточнял он. С начала года силовики предотвратили 23 теракта и «пресекли террористическую деятельность» 224 человек.

В частности, накануне, 25 февраля, ФСБ сообщала о задержании жителя Ростовской области, который уехал в Грузию и спонсировал ВСУ. Его арестовали по делу о госизмене.