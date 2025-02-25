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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала под Ростовом за донаты ВСУ уехавшего в Грузию россиянина

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Военная операция на Украине

ФСБ задержала под Ростовом за донаты ВСУ уехавшего в Грузию россиянина
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Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали жителя региона, который, уехав в Грузию, спонсировал Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили РБК в пресс-службе УФСБ.

По версии следствия, с февраля по август 2023 года задержанный неоднократно отправлял деньги заочно осужденному в России гражданину Украины, который активно взаимодействовал с командирами украинских воинских формирований.

Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса России). Подозреваемого поместили под стражу.

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Фото:John Moore / Getty Images

11 февраля Амурский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Благовещенска по делу о госизмене. Как установил суд, 22-летний россиянин отправлял ВСУ деньги для приобретения оружия, амуниции и военной техники «в целях их использования против Вооруженных сил РФ».

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Теги
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