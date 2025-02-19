Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска в ходе освобождения населенного пункта Свердликово в Курской области взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве сообщили, что тульские десантники, «используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия», освободили северную часть населенного пункта Свердликово. Они смогли взять под контроль дорогу Суджа — Рыльск, говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Об освобождении Свердликово Минобороны сообщило 17 февраля. Село расположено в Суджанском районе региона.

В середине декабря Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Дарьино и Плехово в этом же районе Курской области. В январе российские военные освободили еще четыре поселка в Суджанском районе: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое, а 27 января подразделения группировки «Север» в Курской области освободили населенный пункт Николаево-Дарьино.