Российские военные взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск
Российские войска в ходе освобождения населенного пункта Свердликово в Курской области взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве сообщили, что тульские десантники, «используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия», освободили северную часть населенного пункта Свердликово. Они смогли взять под контроль дорогу Суджа — Рыльск, говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).
Об освобождении Свердликово Минобороны сообщило 17 февраля. Село расположено в Суджанском районе региона.
В середине декабря Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Дарьино и Плехово в этом же районе Курской области. В январе российские военные освободили еще четыре поселка в Суджанском районе: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое, а 27 января подразделения группировки «Север» в Курской области освободили населенный пункт Николаево-Дарьино.
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