Суд дал офису Трампа два дня на разморозку иностранной помощи

Суд дал администрации Трампа два дня на разморозку иностранной помощи. Президент США в январе заблокировал финансирование, что главным образом коснулось USAID. Агентство обвинили в коррупции и мошенничестве

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Федеральный суд США дал администрации Дональда Трампа менее двух дней на разморозку иностранной помощи через Агентство по международному развитию (USAID) и Госдепартамент, пишет Associated Press (AP).

Истцами выступили некоммерческие организации — подрядчики USAID и Госдепартамента. Они сочли незаконной заморозку финансирования и заявили, что администрация Трампа задолжала «сотни миллионов долларов», чем спровоцировала массовые увольнения и банкротства.

Судья заявил, что Белый дом не демонстрировал готовность выполнить предыдущее судебное постановление от 13 февраля о временном снятии блокировки финансирования, в том числе для оплаты текущих счетов. Сотрудники USAID, представители бизнеса и некоммерческих организаций также сообщали об отсутствии платежей. Представитель Белого дома в ходе разбирательства заявил, что находится «не в том положении», чтобы ответить на вопрос судьи о мерах, принятых для разморозки средств по текущим контрактам и соглашениям.

После возвращения в Белый дом 20 января Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней американской помощи другим странам, что в первую очередь коснулось USAID. Агентство было создано в 1961 году президентом Джоном Кеннеди и занималось оказанием гуманитарной помощи.

Трамп обвинил USAID в коррупции на «невиданном ранее» уровне и трате денег «в значительной степени мошенническим путем», а также призывал к закрытию агентства. Соратник республиканца и глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск назвал организацию преступной после увольнения двух сотрудников, отказавшихся предоставить членам DOGE доступ к системам. Reuters ранее со ссылкой на источники писал о планах администрации Трампа по сокращению штата USAID с 10 тыс. до 294 человек. Ряд сотрудников были отправлены в отпуск на время проверок действующих программ агентства. На этом фоне профсоюзы подали иски и к президенту, и к представителям Белого дома, и к самому USAID.