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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов в Краснодарском крае

Кондратьев: из-за атаки дронов в Краснодарском крае повреждены три дома
Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 26 февраля в нескольких районах Краснодарского края были зафиксированы повреждения жилых домов в результате атаки беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

В Темрюкском районе поврежден частный дом в станице Старотитаровской: там выбило стекла. В поселке Стрелка в одном из домов повреждена крыша.

В Туапсе в результате атаки пострадал частный дом, начавшийся пожар был оперативно потушен.

В селе Джигинка под Анапой обломки беспилотника упали рядом с жилым строением, повредив хозяйственную постройку.

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Кондратьев

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Этой же ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника в воздушном пространстве над Черным морем. 

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, дроны были сбиты на высоте около 1,5 километра, на значительном расстоянии от берега. Глава региона уточнил, что звуки, которые слышали жители, связаны с работой систем ПВО.

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Краснодарский край беспилотники Военная операция на Украине Вениамин Кондратьев
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