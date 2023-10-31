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Путин сменил главу Вологодской области
Путин назначил Филимонова врио главы Вологодской области вместо Кувшинникова
Владимир Путин
Президент Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Кувшинникова с должности главы Вологодской области и назначил врио Георгия Филимонова, сообщается на сайте Кремля.
Кувшинников ушел с поста по собственному желанию. Регион он возглавлял с декабря 2011 года.
Филимонов до назначения губернатором Вологодской области работал заместителем главы Московской области Андрея Воробьева.
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