 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин сменил главу Вологодской области

Путин назначил Филимонова врио главы Вологодской области вместо Кувшинникова
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Кувшинникова с должности главы Вологодской области и назначил врио Георгия Филимонова, сообщается на сайте Кремля.

Кувшинников ушел с поста по собственному желанию. Регион он возглавлял с декабря 2011 года.

Филимонов до назначения губернатором Вологодской области работал заместителем главы Московской области Андрея Воробьева.

Материал дополняется.

Персоны
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 97,93 (-0,68) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 92,02 (-1,22) Инвестиции, 16:05
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 21:09
Путин сменил главу Вологодской области Политика, 20:59
Как будут работать биржи на ноябрьских праздниках: календарь Инвестиции, 20:50
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 20:46
Клуб Роналду выбил команду Джеррарда из Кубка Саудовской Аравии Спорт, 20:39
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 20:28
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 20:23
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Белгородской области силы ПВО сбили второй за день беспилотник Политика, 20:21
Что может развернуть динамику гособлигаций США: мнение эксперта Инвестиции, 20:07
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 20:00
Более 100 человек погибли при ударе по лагерю беженцев на севере Газы Политика, 19:45
«Фабрика 4.0»: цифровой полигон для кибериммунных решений РБК и Kaspersky, 19:37
Мишустин сообщил о росте ВВП на 5% в сентябре и на 2,8% за девять месяцев Экономика, 19:29
Какую роль играют экологические конкурсы в развитии мегаполиса РБК и ДПиООС, 19:26