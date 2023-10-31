Путин сменил главу Вологодской области

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Кувшинникова с должности главы Вологодской области и назначил врио Георгия Филимонова, сообщается на сайте Кремля.

Кувшинников ушел с поста по собственному желанию. Регион он возглавлял с декабря 2011 года.

Филимонов до назначения губернатором Вологодской области работал заместителем главы Московской области Андрея Воробьева.

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