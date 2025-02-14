 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве замначальника таможни арестовали по обвинению в получении взятки

В Москве замначальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Центрального таможенного управления Дениса Юрасова обвинили в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

В отношении Юрасова завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — до 15 лет лишения свободы.

Дело замначальника таможенного управления рассматривал Замоскворецкий суд столицы. Юрасова отправили под арест, мера пресечения будет действовать до 21 апреля.

По информации ТАСС, Юрасова уволили с должности. На сайте управления фамилия сотрудника в списке работников не указана.

Суд Москвы арестовал двух офицеров ФТС по делу о взятке и передаче данных
Общество
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В конце сентября 2024 года в Москве по делу о взятке в особо крупном размере и передаче конфиденциальной информации третьим лицам задержали двух офицеров Федеральной таможенной службы.

Сотрудник службы Р.В. Тархов признался в преступлении и дал показания о том, что он был посредником при передаче денег коллеге Д.В. Шейникову «за получение информации о декларировании перемещаемых через границу товаров».

Читайте РБК в Telegram.

FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа

Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Теги
таможня Москва взятка
Материалы по теме
Бывший военпред Минобороны стал фигурантом дел о мошенничестве и взятке
Политика
Замглавы Минздрава Удмуртии задержали за взятку от ритуального агентства
Общество
Суд арестовал замглавы Дмитровского округа Подмосковья по делу о взятке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 13 фев, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 13 фев, 18:04
В Москве замначальника таможни арестовали по обвинению в получении взяткиОбщество, 05:48
Макрон сравнил Трампа с электрошоком и призвал ЕС «нарастить мышцы»Политика, 05:38
Организаторы лыжной гонки в Италии убрали флаг России из протоколаСпорт, 05:16
Более 40% россиян отказались делить наследство поровну между детьмиОбщество, 05:00
В Чили горбатый кит попытался проглотить плававшего на лодке мужчинуОбщество, 04:45
Трамп назвал причину звонка Путину до разговора с ЗеленскимПолитика, 04:15
Times рассказала, как коридоры НАТО опустели после беседы Трампа и ПутинаПолитика, 04:03
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Трамп заявил об ожидании завершения конфликта, а не уступок от РоссииПолитика, 03:37
Трамп согласился с Путиным насчет причины начала конфликта на УкраинеПолитика, 03:33
Спецпосланник Трампа допустил «потенциальную потерю территорий» УкраинойПолитика, 03:01
Шольц объяснил чрезвычайной ситуацией важность увеличить помощь КиевуПолитика, 02:52
В Госдуме предложили ввести денежные выплаты за брак более 30 летОбщество, 02:31
Трамп заявил о желании скорее провести встречи с Путиным и Си ЦзиньпиномПолитика, 02:01
Трамп анонсировал встречу России, Украины и США в Саудовской АравииПолитика, 01:38