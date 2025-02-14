В Москве замначальника таможни арестовали по обвинению в получении взятки

В Москве замначальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Центрального таможенного управления Дениса Юрасова обвинили в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

В отношении Юрасова завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — до 15 лет лишения свободы.

Дело замначальника таможенного управления рассматривал Замоскворецкий суд столицы. Юрасова отправили под арест, мера пресечения будет действовать до 21 апреля.

По информации ТАСС, Юрасова уволили с должности. На сайте управления фамилия сотрудника в списке работников не указана.

В конце сентября 2024 года в Москве по делу о взятке в особо крупном размере и передаче конфиденциальной информации третьим лицам задержали двух офицеров Федеральной таможенной службы.

Сотрудник службы Р.В. Тархов признался в преступлении и дал показания о том, что он был посредником при передаче денег коллеге Д.В. Шейникову «за получение информации о декларировании перемещаемых через границу товаров».