В Москве замначальника таможни арестовали по обвинению в получении взятки
В Москве замначальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Центрального таможенного управления Дениса Юрасова обвинили в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.
В отношении Юрасова завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — до 15 лет лишения свободы.
Дело замначальника таможенного управления рассматривал Замоскворецкий суд столицы. Юрасова отправили под арест, мера пресечения будет действовать до 21 апреля.
По информации ТАСС, Юрасова уволили с должности. На сайте управления фамилия сотрудника в списке работников не указана.
В конце сентября 2024 года в Москве по делу о взятке в особо крупном размере и передаче конфиденциальной информации третьим лицам задержали двух офицеров Федеральной таможенной службы.
Сотрудник службы Р.В. Тархов признался в преступлении и дал показания о том, что он был посредником при передаче денег коллеге Д.В. Шейникову «за получение информации о декларировании перемещаемых через границу товаров».
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