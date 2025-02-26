Politico узнало о планах Госдепа по снятию ограничений на помощь Украине

В Госдепе разрабатывают исключения для Украины из заморозки зарубежной помощи, они касаются поддержки в области экономики и безопасности. Обсуждения свидетельствуют о разногласиях в администрации Трампа, пишет Politico

Высокопоставленные сотрудники американского Госдепартамента добиваются дополнительных исключений для Украины из режима приостановки помощи США другим странам, сообщает Politico со ссылкой на источники и документы ведомства.

В Госдепе составляют список исключений, что позволило бы Киеву получить экономическую поддержку и поддержку в области безопасности. По словам собеседников, они выходят за рамки тех мер, которые ранее одобрил госсекретарь Марко Рубио: речь шла о «жизненно важных» программах, в частности, разминирования и борьбы с распространением наркотиков.

По данным газеты, предложения Госдепа также касаются поддержки демократических институтов и гражданского общества Украины, но они не затрагивают программы в области разнообразия, равноправия и инклюзивности (diversity, equity, and inclusion — DEI).

Прорабатываются ли исключения для выделения средств на военные нужды Украины и других государств, пока не известно.

Обсуждения свидетельствуют, что в администрации президента Дональда Трампа есть внутренние разногласия по поводу того, какой политики придерживаться в отношении Киева, пишет газета. По словам представителя Госдепа, «процесс идет в обход» отдела внешней помощи ведомства, который возглавляет Пит Марокко, соратник Трампа, сыгравший важную роль в прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). Оно отвечало за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития.

Госдепартамент временно заморозил предоставление другим странам гуманитарной помощи на 90 дней вскоре после вступления Трампа в должность президента 20 января. Впоследствии ограничения смягчили. 21 февраля Reuters сообщил, что США разблокировали $5,3 млрд замороженной помощи. Большинство средств, то есть более $4,1 млрд, предназначалось для программ Бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента, которое регулирует продажу оружия и военную поддержку другим странам. Другие исключения связаны с иммиграционной реформой Трампа и борьбой с распространением наркотиков в США, в частности, фентанилом.