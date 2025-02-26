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Политика ,  
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США начнут продавать «золотые» ВНЖ за $5 млн

Трамп: США начнут продавать ВНЖ за $5 млн через две недели

США через две недели начнут продажу «золотых» видов на жительство за $5 млн, сообщил президент страны Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Трансляцию вел телеканал Fox News.

По его словам, вид на жительство будет предоставляться тем иностранцам, которые сделают крупные вложения в американскую экономику.

«Мы будем продавать «золотую карту». Есть «зеленая карта», а это — «золотая карта». Цена на эту карту будет установлена нами на уровне порядка $5 млн», — сказал республиканец.

Трамп выразил убежденность, что «богачи» будут въезжать в США, приобретая такую карту. Он добавил, что речь идет о пути к американскому гражданству.

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