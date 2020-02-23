Власти США ужесточат правила выдачи грин-карт

Правила начнут действовать с 24 февраля. В Белом доме считают, что новые меры восстановят принцип, согласно которому новые члены американского общества должны быть финансово самостоятельны и не зависеть от налогоплательщиков

Фото: White House / Global Look Press

Власти США с понедельника, 24 февраля, введут в действие новые правила выдачи грин-карт иностранцам, которые ужесточают процедуру для тех, кто рассчитывает на получение государственного пособия. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В американской администрации заявили, что удовлетворены решением Верховного суда, который «cнял последние судебные запреты» на введение нормы, которая определяет, кто именно нуждается в помощи со стороны государства (public charge regulation). Как отмечает The Hill, критики этого правила называют его «тестом на богатство» для иммигрантов.

В сообщении Белого дома говорится, что мера позволит защитить американских налогоплательщиков, поддержит программы социального обеспечения для тех американцев, которые действительно нуждаются в них, и сократит дефицит федерального бюджета. Кроме того, нововведение «восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены [американского] общества должны быть финансово самостоятельны и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США».

Инициативу в августе 2019 года выдвинул помощник президента США Стивен Миллер. В соответствии с ней власти могут отказать во въезде или выдаче грин-карты, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи. К ним относятся социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid. Мера вытекает из закона об иммиграции 1882 года, который позволяет правительству отказывать в выдаче визы любому лицу, которое находится на государственном содержании. Под нее подпадут иммигранты, которые получали социальные выплаты в течение более чем 12 месяцев за последние три года, отмечал Fox News.