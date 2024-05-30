Россияне в 2023 году получили почти 13 тыс. грин-карт США

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Российские граждане получили в прошлом финансовом году почти 13 тысяч грин-карт (аналогов вида на жительство в США), побив рекорд 2016 года, когда их выдали почти 9,8 тыс. Об этом говорится в обзоре компании Second Wind по инвестиционной миграции в США за 2023 год.

Как следует из майского обзора на основе данных профильных служб США, число полученных грин-карт в прошлом финансовом году (с 1 октября 2022-го по 30 сентября 2023 года) по сравнению с позапрошлым среди россиян выросло. «Так, если в 2022 году грин-карты получили 9811 россиян, то в 2023 году показатель вырос до 12 790», — уточняется в документе.

В то же время в докладе отмечается и рост числа грин-карт, полученных гражданами Казахстана, — с 1637 до 2610. При этом число получателей таких документов среди граждан Украины снизилось. В 2022 году им было одобрено 11 719 грин-карт, в 2022 году — уже 11 210.

Кроме того, в прошлом году граждане России и Казахстана получили больше иммиграционных виз, чем в 2022 году. «Несмотря на то что консульства США так и не возобновили свою работу в России, граждане России оформили 5698 американских иммиграционных виз, тогда как годом ранее их получили 4654 человека», — говорится в обзоре. Для получениях таких виз в течение двух прошедших лет россияне обращались в консульства США в других странах.

Число украинцев, оформивших в 2023 году иммиграционные визы, составило 3720, что на 65% меньше, чем в 2022 году (6120 виз). При этом на территории Украины американские консульства работали весь прошлый год, а в 2022 году их работа приостанавливалась.