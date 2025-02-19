На «золотые визы» в России подали граждане США, Китая, Ирана

За первые два года действия в России «золотых виз» за ними обратились 40 иностранных инвесторов из 14 стран, сообщили в Минэкономики. 23 обращения были одобрены, привлечено ₽2,7 млрд. Перед стартом программы ожидания были выше

Фото: Олег Яковлев / РБК

Программа получения вида на жительство (ВНЖ) в России по упрощенной схеме («золотые визы» для иностранных инвесторов) позволила привлечь на данный момент 2,66 млрд руб. в экономику страны, следует из материалов Минэкономразвития, подготовленных к заседанию общественного совета при министерстве 13 февраля (есть у РБК). Как уточнили РБК в пресс-службе Минэкономразвития, среди подавших обращения есть граждане США, Китая, Германии, Южной Кореи и т.д.

Перед стартом программы Минэкономразвития ожидало в первый год работы механизма привлечь до 12 млрд руб. Эксперты, которых спросил РБК, указывают, что для старта результаты вполне хорошие, особенно с учетом геополитической обстановки и санкционных рисков для инвесторов в России. В ближайшие годы они ожидают увеличения притока обращений на получение ВНЖ по упрощенной схеме.

С начала действия программы «золотых виз» (январь 2023 года) по середину февраля 2025 года обращения за получением вида на жительство подали 40 инвесторов, 23 заявки были одобрены, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Среди обратившихся за визой — граждане 14 стран: Китая, США, Турции, Германии, Южной Кореи, Грузии, Сербии, Алжира, Израиля, Ирана, Хорватии, Монголии, Узбекистана и Азербайджана. «По данным МВД России, по итогам третьего квартала 2024 года общее число инвесторов, получивших вид на жительство Российской Федерации, составило десять человек», — уточнили в пресс-службе министерства.

О программе Законопроект об упрощенном получении ВНЖ иностранцами в обмен на инвестиции был разработан Минэкономразвития и принят в июле 2022 года. Опция стала доступна с января 2023 года, ею могут воспользоваться иностранцы, а также члены их семей, минуя стадию получения разрешения на временное проживание, если осуществляют инвестиции в России. Обычно оформление российского ВНЖ занимает полтора года, но «золотая виза» позволяет сократить процесс до полугода, отмечало Минэкономразвития. При подаче обращения на «золотую визу» нужно соответствовать ряду критериев, определенных правительством: вложение в течение трех лет до подачи заявления на ВНЖ минимум 15 млн руб. в социально значимые региональные проекты или инвестирование 30 млн руб. в существующую российскую компанию (она должна работать не менее трех лет и за год, предшествующий подаче заявления на ВНЖ, уплатить налоги и взносы на сумму от 6 млн руб.);

открытие юрлица, которое должно проработать в России от двух лет и ежегодно платить налоги и взносы на сумму от 4 млн руб.;

покупка недвижимости любого назначения на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию с общей кадастровой стоимостью от 25 млн руб. (в Москве — от 50 млн руб., на Дальнем Востоке — от 20 млн руб.). Объект должен быть свободен от обременений, срок владения им иностранцев — год непрерывно до подачи заявления.

В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что из общего числа обращений больше всего — 24 — поступило в 2023 году. В 2024 году было 14 обращений, а за первые месяцы 2025 года — два. Чаще всего обращение подавали иностранцы, инвестировавшие в российское юридическое лицо более 30 млн руб. (21 обращение). Еще девять обращений поступили от инвесторов, зарегистрированных в качестве юрлиц и работающих более двух лет в России. Семь обращений поступили от иностранцев, владеющих недвижимостью в России совокупной кадастровой стоимостью от 20 млн до 50 млн руб. Еще одно обращение поступило от инвестора, вложившего более 15 млн руб. в социально значимый проект в России.

Оправдала ли программа ожидания чиновников

Перед запуском программы, летом 2022 года, Минэкономразвития давало более оптимистичные прогнозы по числу желающих получить ВНЖ в упрощенном порядке и сумме привлеченных инвестиций. Замглавы ведомства Дмитрий Вольвач тогда заявлял, что, по мнению разработчиков проекта, в первый год запуска программы ею воспользуются порядка 300–400 иностранных инвесторов, через три года — не более 600–650 в год. Он ожидал, что новая программа позволит привлечь в Россию до 12 млрд руб. в первый год и более 40 млрд руб. в последующие.

Опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что для старта программы это все равно хороший результат. «Ничего страшного нет в том, что число на первом этапе оказалось меньше планового. Главное, программа стартовала. Когда программа перестанет быть новой, число инвесторов возрастет», — уверен главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Результат первых лет действия программы не так уж и плох, согласен заместитель заведующего базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров. По его мнению, в этом вопросе важно учитывать неопределенность, риски попадания под санкции, геополитику, а также денежно-кредитную политику в России, «которая явно сейчас не способствует росту предпринимательской активности».

Даже 2,7 млрд руб. дополнительных инвестиций все равно лишними не будут, добавляет главный экономист Института экономики роста им. Столыпина Борис Копейкин. А главное, по его мнению, что в страну приезжают предприниматели и квалифицированные специалисты. «Мировой опыт говорит, что даже самые успешные программы «золотых виз» показывают действительно заметные результаты не раньше второго-третьего годов действия», — отмечает Копейкин. Потенциальным участникам важно увидеть позитивный опыт «первопроходцев», поясняет он. Именно такова статистика по Греции, Португалии и ряду других стран. «В Португалии в первый год действия инвестиций было получено чуть больше чем на €1 млн — и на сотни миллионов в последующие годы. А в Греции число участников с сотен вначале быстро выросло до тысяч в дальнейшем», — напоминает эксперт.

Как увеличить интерес иностранцев к программе

По мнению Прокудина, для программы были бы позитивны соглашения об избежании двойного налогообложения. «Их число существенно уменьшилось за последние годы, к сожалению», — констатирует он. Программы разных государств конкурируют между собой, поэтому нужно ответить на вопрос, насколько предлагаемые Россией условия являются привлекательными, считает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин.

«Требования по объемам вложений являются высокими, сопоставимыми с другими странами, никто не раздает привилегии даром. Но, получая, например, испанский ВНЖ, инвестор имеет возможность пользоваться развитой инфраструктурой ЕС (социальной, финансовой, транспортной и т.д.), а получая ВНЖ ОАЭ — возможность пользоваться комфортными налоговыми условиями», — перечисляет Еремкин. Программа российского ВНЖ в текущем формате интересна скорее тем, кто и так собирался вложить средства в России и локализоваться здесь, добавляет эксперт: «Она позволяет упростить этот процесс, при этом вряд ли стимулирует кого-то, кто делает выбор из широкого перечня стран».

Также, по мнению Еремкина, не стоит забывать об ухудшившемся инвестиционном климате в России: санкции существенно ограничили трансграничное движение капитала, а отъем [перевод во временное управление] или принудительный выкуп иностранных активов не добавляют инвесторам доверия. В случае хотя бы частичного снижения геополитической напряженности возможно увеличение иностранных вложений, поскольку сейчас время для наиболее рисковых инвесторов, отмечает Столяров.

«С моей точки зрения, если программа ставит целью перетягивать в Россию инвестиции за ВНЖ от других стран, то она должна быть доработана, чтобы конкурировать со странами — лидерами предоставления «золотых виз», — убежден Еремкин. Инвесторы должны получать дополнительные преференции: налоговые льготы / специальные налоговые режимы, доступ к программам льготного кредитования, упрощенный порядок получения гражданства и т.п., резюмирует эксперт.

Копейкин, в свою очередь, указывает, что важно учитывать особенности механизмов действующей в России программы: сроки владения недвижимостью, создания и работы бизнеса. Поэтому, по его мнению, в ближайшие годы вполне можно рассчитывать на заметный рост как числа участников программы, так и объема привлеченных инвестиций, «особенно если в ближайшее время начнут поступать позитивные новости из Саудовской Аравии» (новости о переговорах России и США по урегулированию на Украине).