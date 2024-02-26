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Смерть Навального в колонии ,  
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Песков заявил, что не знает о договоренностях по обмену Навального

Песков: Кремлю не известно о договоренностях по обмену Навального на Красикова
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Кремль прокомментировал сообщения об обсуждении обмена Навального на Красикова
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Татьяна Макеева / File Photo / Reuters)

У Кремля нет информации о подготовке Берлином и Москвой договоренности об обмене Алексея Навального, американского журналиста Эвана Гершковича и еще одного осужденного в России гражданина США Пола Уилана на осужденного в Германии к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, заявил Financial Times пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне не известно о подобных договоренностях», — сказал он.

Ранее глава ACF International Мария Певчих (Фонд борьбы с коррупцией, ФБК, был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен; Певчих внесена в реестр иноагентов) заявила, что переговоры об обмене Навального были на завершающей стадии.

Представитель канцлера Германии Олафа Шольца отказался от комментариев FT.

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Навальный умер 16 февраля в колонии № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщили в региональном управлении ФСИН, ему стало плохо во время прогулки и он потерял сознание, медработники и прибывшая скорая пытались реанимировать политика, но безуспешно.

Бывшего спецназовца ФСБ Вадима Красикова в декабре 2021 года приговорили в Германии к пожизненному заключению за убийство в Берлине гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Немецкая прокуратура заявила, что убийство было политически мотивированным, а киллер был связан с ФСБ и действовал по заказу российских властей. Суд с ней согласился.

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Российские власти неоднократно отрицали связь с убийством гражданина Грузии в Германии. В 2019 году Владимир Путин назвал Хангошвили человеком, принимавшим участие в боевых действиях, сепаратистом» и одним из организаторов теракта в московском метро.

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Теги
Алексей Навальный Вадим Красиков обмен Дмитрий Песков Кремль Мария Певчих
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