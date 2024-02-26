Песков заявил, что не знает о договоренностях по обмену Навального
У Кремля нет информации о подготовке Берлином и Москвой договоренности об обмене Алексея Навального, американского журналиста Эвана Гершковича и еще одного осужденного в России гражданина США Пола Уилана на осужденного в Германии к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, заявил Financial Times пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мне не известно о подобных договоренностях», — сказал он.
Ранее глава ACF International Мария Певчих (Фонд борьбы с коррупцией, ФБК, был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен; Певчих внесена в реестр иноагентов) заявила, что переговоры об обмене Навального были на завершающей стадии.
Представитель канцлера Германии Олафа Шольца отказался от комментариев FT.
Навальный умер 16 февраля в колонии № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщили в региональном управлении ФСИН, ему стало плохо во время прогулки и он потерял сознание, медработники и прибывшая скорая пытались реанимировать политика, но безуспешно.
Бывшего спецназовца ФСБ Вадима Красикова в декабре 2021 года приговорили в Германии к пожизненному заключению за убийство в Берлине гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Немецкая прокуратура заявила, что убийство было политически мотивированным, а киллер был связан с ФСБ и действовал по заказу российских властей. Суд с ней согласился.
Российские власти неоднократно отрицали связь с убийством гражданина Грузии в Германии. В 2019 году Владимир Путин назвал Хангошвили человеком, принимавшим участие в боевых действиях, сепаратистом» и одним из организаторов теракта в московском метро.
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