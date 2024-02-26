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Политика ,  
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Правозащитнику Орлову из «Мемориала» запросили почти 3 года колонии

Правозащитнику Орлову из «Мемориала» потребовали дать 2 года 11 месяцев колонии
В октябре Олегу Орлову назначили 150 тыс. руб. штрафа по делу о дискредитации, но дело вернули в прокуратуру. В обвинительное заключение добавили мотивы «вражды и ненависти». Правозащитник отрицает обвинения
Олег Орлов
Олег Орлов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Гособвинение потребовало назначить сопредседателю центра «Мемориал» (центр внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирован судом) Олегу Орлову (также признан иноагентом) два года и 11 месяцев колонии общего режима по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), сообщается в телеграм-канале «Центр Мемориал».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Головинского суда Москвы.

Орлова уже судили по этому делу в прошлом октябре, ему был назначен штраф в размере 150 тыс. руб. Однако прокуратура потребовала отменить приговор, и дело направили на повторное рассмотрение. 7 февраля правозащитнику вручили второе обвинительное заключение, в нем появились отягчающие обстоятельства — мотивы «вражды и ненависти к военнослужащим».

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Олег Орлов

Представитель гособвинения, выступая в суде, попросила учесть, что Орлов не судим и не состоит на учете, а также не признал вину. Вместе с тем, считает прокурор, «отягчающее обстоятельство нашло свое подтверждение», говорится в сообщении «Мемориала».

Правозащитнику предложили выступить в прениях, он отказался и намерен выступить только с последним словом.

Защита требует оправдать Орлова, адвокат Екатерина Тертухина считает, что обвинения не доказаны, строятся на предвзятых показаниях и противоречат Конституции.

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Поводом для уголовного дела, как заявили в прокуратуре, стала опубликованная Орловым статья на личной странице в соцсети в ноябре 2022 года, где тот осуждает действия российских войск. По делу была проведена также лингвистическая экспертиза учительницей математики Натальей Крюковой и переводчиком Александром Тарасовым — их регулярно привлекают к подобным делам, отмечает Би-би-си.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Яна Баширова
Олег Орлов мемориал дискредитация армии правозащитник
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