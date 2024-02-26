Южная Корея ужесточит экспортный контроль в отношении России

Южная Корея на прошлой неделе расширила список товаров, запрещенных к экспорту в Россию и Белоруссию, до 1159. Власти опасаются роста числа попыток поставлять их обходными путями. Москва называет санкции незаконными

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Южная Корея планирует усилить экспортный контроль в отношении России и Белоруссии, речь прежде всего идет о товарах, которые можно использовать в военных целях. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Ведомство считает, что число попыток уклониться от контроля либо поставлять товары обходными путями может вырасти. Особое внимание Минторг уделит экспорту «высокоприоритетных товаров», в том числе чипов.

Сеул будет действовать совместно со странами-партнерами и передаст экспортерам список товаров, чтобы «предотвратить несанкционированный экспорт из-за недостаточной осведомленности».

На прошлой неделе Сеул добавил в перечень товаров, запрещенных к поставкам в Россию и Белоруссию, еще 682 наименования, список расширился до 1159. В их число вошли строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные запчасти. Расширение списка приурочили ко второй годовщине начала полномасштабных боев на Украине.

Власти также начали расследование против корейской компании Daesung International Trading, которая попала в санкционный список США из-за возможных связей с Россией и помощи с обходом экспортных ограничений. В кабмине страны заявили, что глава компании является гражданином Пакистана.

Сеул ввел против Москвы несколько пакетов санкций, в частности приостановил расчеты с российскими банками, запретил поставки микропроцессоров и микроконтроллеров, ограничил экспорт промышленного и строительного оборудования, товаров в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, деталей для автомобилей дороже $50 тыс., проводников и квантовых компьютеров. Власти России считают эти меры незаконными.