Соперница Трампа лишилась поддержки одного из богатейших американцев

После поражения Никки Хейли ее кампанию отказалась финансировать влиятельная консервативная компания одного из богатейших американцев. В штабе Хейли поблагодарили за поддержку, Трамп назвал миллиардера и его фонд «сосунками»

Никки Хейли (Фото: Rebecca Cook / Reuters)

Организация «Американцы за процветание» (AFP), поддерживаемая консервативным миллиардером Чарльзом Кохом, прекратит финансирование президентской кампании республиканки Никки Хейли. Об этом сообщается во внутренней записке, разосланной сотрудникам организации (.pdf).

AFP заверила в поддержке курса Хейли, которая продолжает бороться с Дональдом Трампом за номинацию от Республиканской партии. «Учитывая проблемы в основных штатах, мы не верим, что какая-либо внешняя организация сможет существенно повлиять на ее путь к победе», — сказано в записке.

Усилия будут сосредоточены на том, где ситуацию еще можно изменить — убедить недовольных Трампом американцев все равно голосовать за республиканцев в палате представителей и сенате США. «Если Дональд Трамп возглавит список республиканцев, риск однопартийного правления Демократической партии, захваченной прогрессивными левыми, серьезен и нанесет непоправимый ущерб стране», — уверены в AFP.

Избиратели отвергают кандидатуру Трампа и не одобряют его влияния на Республиканскую партию, что показали недавние выборы в Вирджинии в 2023 году и внеочередные выборы в Нью-Йорке и Пенсильвании в этом месяце, пояснили в организации. Ее руководство ожидает, что ситуация для республиканцев будет только ухудшаться с продвижением уголовных процессов против Трампа, а по опросам, нынешний президент Джо Байден уже опережает Трампа со счетом два к одному среди независимых избирателей, которые не причисляют себя ни к одной из партий.

Трамп одержал победу над Хейли на праймериз республиканцев в Южной Каролине. Этот штат считался «домашним» для Хейли — она занимала должность губернатора с 2011 по 2017 год. Трамп получил 59,8% голосов, а Хейли — 39,5%. «40% — это не какая-то крошечная группа. <...> На наших республиканских праймериз огромное количество избирателей говорят, что хотят альтернативу», — заявила после оглашения результатов Хейли и пообещала продолжать борьбу до назначенного на 5 марта «Супервторника», когда многие штаты проведут предварительные голосования.

В штабе Хейли поблагодарили AFP за помощь и назвали ее «великой организацией и союзником в борьбе за свободу и консервативное правительство». «Наша борьба продолжается, и, поскольку всего за последние 24 часа от рядовых консерваторов поступило более $1 млн, у нас есть достаточно топлива, чтобы продолжать борьбу. Нам нужно спасти страну», — сказала CNN представитель штаба Оливия Перес-Кубас.

Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Чарльза Коха «и его группу с самого начала считали сосунками».

Состояние Коха оценивают в $55,7 млрд, он на 16-м месте в списке богатейших американцев, пишет Forbes. AFP — самая влиятельная консервативная группа в США, отмечает The Guardian, она стоит за финансированием правых кандидатов и лоббированием антипрофсоюзной политики.