Соперница Трампа лишилась поддержки одного из богатейших американцев
Организация «Американцы за процветание» (AFP), поддерживаемая консервативным миллиардером Чарльзом Кохом, прекратит финансирование президентской кампании республиканки Никки Хейли. Об этом сообщается во внутренней записке, разосланной сотрудникам организации (.pdf).
AFP заверила в поддержке курса Хейли, которая продолжает бороться с Дональдом Трампом за номинацию от Республиканской партии. «Учитывая проблемы в основных штатах, мы не верим, что какая-либо внешняя организация сможет существенно повлиять на ее путь к победе», — сказано в записке.
Усилия будут сосредоточены на том, где ситуацию еще можно изменить — убедить недовольных Трампом американцев все равно голосовать за республиканцев в палате представителей и сенате США. «Если Дональд Трамп возглавит список республиканцев, риск однопартийного правления Демократической партии, захваченной прогрессивными левыми, серьезен и нанесет непоправимый ущерб стране», — уверены в AFP.
Избиратели отвергают кандидатуру Трампа и не одобряют его влияния на Республиканскую партию, что показали недавние выборы в Вирджинии в 2023 году и внеочередные выборы в Нью-Йорке и Пенсильвании в этом месяце, пояснили в организации. Ее руководство ожидает, что ситуация для республиканцев будет только ухудшаться с продвижением уголовных процессов против Трампа, а по опросам, нынешний президент Джо Байден уже опережает Трампа со счетом два к одному среди независимых избирателей, которые не причисляют себя ни к одной из партий.
Трамп одержал победу над Хейли на праймериз республиканцев в Южной Каролине. Этот штат считался «домашним» для Хейли — она занимала должность губернатора с 2011 по 2017 год. Трамп получил 59,8% голосов, а Хейли — 39,5%.
«40% — это не какая-то крошечная группа. <...> На наших республиканских праймериз огромное количество избирателей говорят, что хотят альтернативу», — заявила после оглашения результатов Хейли и пообещала продолжать борьбу до назначенного на 5 марта «Супервторника», когда многие штаты проведут предварительные голосования.
В штабе Хейли поблагодарили AFP за помощь и назвали ее «великой организацией и союзником в борьбе за свободу и консервативное правительство». «Наша борьба продолжается, и, поскольку всего за последние 24 часа от рядовых консерваторов поступило более $1 млн, у нас есть достаточно топлива, чтобы продолжать борьбу. Нам нужно спасти страну», — сказала CNN представитель штаба Оливия Перес-Кубас.
Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Чарльза Коха «и его группу с самого начала считали сосунками».
Состояние Коха оценивают в $55,7 млрд, он на 16-м месте в списке богатейших американцев, пишет Forbes. AFP — самая влиятельная консервативная группа в США, отмечает The Guardian, она стоит за финансированием правых кандидатов и лоббированием антипрофсоюзной политики.
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