Силуанов заявил о «болезненной» трансформации мировой экономики

Глобальные сдвиги в мировой экономике «не проходят безболезненно», но на место стран, которые «тормозят» развитие, приходят новые, заявил Силуанов. По его словам, развитие России и Китая пытаются сдерживать, но это не получается

Министр финансов России Антон Силуанов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В мировой экономике происходят глобальные сдвиги, а развивающиеся страны уже обогнали по потенциалу страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). Об этом в интервью «РИА Новости» заявил министр финансов России Антон Силуанов, отметив, что такая трансформация «не проходит безболезненно».

«Быстрая динамика развития стран с развивающимися экономиками подтверждает, что в мире происходят сдвиги глобального экономического характера», — сказал Силуанов.

По оценкам Нового банка развития (НБР), доля БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в мировом ВВП к 2028 году увеличится с 35% до 40%, в то время как у G7 она снизится до 27,8%.

Министр также напомнил об исследованиях экономиста Рэя Далио, который писал, что уже неоднократно в мире происходила смена формаций, когда страны, которые «тормозят» — уходят, на их место приходят новые, и на этом стыке всегда происходили политические обострения. «Сейчас абсолютно такая же ситуация, действительно переломный момент, когда страны с развивающимися экономиками уже обогнали по потенциалу страны «большой семерки». Такая трансформация безболезненно не проходит. Мы видим, какими ограничениями, санкциями пытаются сдерживать Китай, Россию — это последствия смены парадигмы», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, страдают от санкций все, однако российская экономика продемонстрировала устойчивость. «Очевидно, что наша экономика выдержала, за прошлый год она выросла на 3,6%. Растет и промышленное производство (на 3,5%), и доходы граждан (реальные располагаемые доходы на 5,4%)», — заключил министр.

О том, что российская экономика продемонстрировала невероятную устойчивость к санкциям, неоднократно говорили как в России, так и на Западе. Так, еще в марте 2022 года президент США Джо Байден прогнозировал, что в ближайшие годы Россию ожидает двукратное сокращение ВВП и страна не будет входить «даже в двадцатку экономик мира». Однако уже в этом январе помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что российское экономическое руководство «очень талантливо» и успешно помогает стране справляться с западными рестрикциям. Об устойчивости страны к «мощнейшим санкциям» Запада говорил и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Москва считает санкции незаконными, отмечая, что они больше вредят западным странам. Президент Владимир Путин еще в сентябре объявил о завершении восстановления экономики после санкций. Тогда он напомнил, что еще в апреле рост ВВП на 2023 год ожидался на уровне 1,2%, однако «мы уже превзошли эту планку». В феврале он отчитался о росте ВВП России на 3,6%.

Путин не раз утверждал, что расчет Запада на то что российская экономика «рухнет через две-три недели или через месяц» после начала военных действий на Украине и введения санкций, не оправдался. По его словам, «фундаментальные основы стабильности России, они гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал». «Важнейшим результатом» прошлого года он называл «кратное повышение экономического суверенитета» страны.