Киев призвал Маска не читать «российские газеты» из-за слов о перевороте

Подоляк призвал Маска не читать «российские газеты» из-за слов о госперевороте в 2014 году

Маск назвал события 2014 года в Киеве переворотом, на что Подоляк заявил, что на Украине никогда не было переворотов. Переворотом события на Майдане называют власти России, Подоляк посоветовал Маску «не читать российские газеты»

Михаил Подоляк (Фото: president.gov.ua)

На Украине не было «переворотов», утверждающему обратное бизнесмену Илону Маску стоит прекратить читать российские медиа, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. Так он прокомментировал слова Маска о том, что события 2014 года в Киеве были «переворотом».

Подоляк объяснил, что «свободные общества» влияют на власть путем выборов или диалога, а «порабощенные» выходят на улицы.

«На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», — написал советник, обращаясь к Маску.

Бизнесмен в своем Twitter ранее прокомментировал статью американского профессора Джона Миршаймера, в которой говорится об ответственности Запада за события на Украине и том, что отстранение от власти президента Виктора Януковича в 2014-м стало «последней каплей» для его российского коллеги Владимира Путина.

Маск допустил, что выборы в то время «были нечестными», однако «переворот действительно был», считает он.

Протесты в Киеве начались в ноябре 2013 года после отказа властей Украины от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. События, вошедшие в историю как Евромайдан, продолжались до февраля 2014-го и завершились сменой власти в стране: Янукович уехал из страны, а 23 февраля и. о. президента был назначен председатель Верховной рады Александр Турчинов.

События зимы 2014 года на Украине президент России Владимир Путин не раз называл госпереворотом. В частности, в октябре прошлого года глава государства указывал, что он стал одной из причин начала спецоперации в 2022 году.

Прежде Путин обвинял в совершении этого переворота США. В 2018-м он рассказывал, что Вашингтон просил Москву убедить Януковича не применять армию против протестующих, а затем на Украине произошел переворот при полной поддержке США.