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Киев призвал Маска не читать «российские газеты» из-за слов о перевороте

Подоляк призвал Маска не читать «российские газеты» из-за слов о госперевороте в 2014 году
Маск назвал события 2014 года в Киеве переворотом, на что Подоляк заявил, что на Украине никогда не было переворотов. Переворотом события на Майдане называют власти России, Подоляк посоветовал Маску «не читать российские газеты»
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: president.gov.ua)

На Украине не было «переворотов», утверждающему обратное бизнесмену Илону Маску стоит прекратить читать российские медиа, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. Так он прокомментировал слова Маска о том, что события 2014 года в Киеве были «переворотом».

Подоляк объяснил, что «свободные общества» влияют на власть путем выборов или диалога, а «порабощенные» выходят на улицы.

«На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», — написал советник, обращаясь к Маску.

Бизнесмен в своем Twitter ранее прокомментировал статью американского профессора Джона Миршаймера, в которой говорится об ответственности Запада за события на Украине и том, что отстранение от власти президента Виктора Януковича в 2014-м стало «последней каплей» для его российского коллеги Владимира Путина.

Маск допустил, что выборы в то время «были нечестными», однако «переворот действительно был», считает он.

Протесты в Киеве начались в ноябре 2013 года после отказа властей Украины от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. События, вошедшие в историю как Евромайдан, продолжались до февраля 2014-го и завершились сменой власти в стране: Янукович уехал из страны, а 23 февраля и. о. президента был назначен председатель Верховной рады Александр Турчинов.

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События зимы 2014 года на Украине президент России Владимир Путин не раз называл госпереворотом. В частности, в октябре прошлого года глава государства указывал, что он стал одной из причин начала спецоперации в 2022 году.

Прежде Путин обвинял в совершении этого переворота США. В 2018-м он рассказывал, что Вашингтон просил Москву убедить Януковича не применять армию против протестующих, а затем на Украине произошел переворот при полной поддержке США.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Евромайдан переворот Илон Маск Михаил Подоляк
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