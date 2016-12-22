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Путин обвинил США в «наглом обмане» и совершении госпереворота на Украине
Политика, 07 мар, 12:19
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Путин обвинил США в «наглом обмане» и совершении госпереворота на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о «грубом и наглом обмане» со стороны властей США в феврале 2014 года, когда Вашингтон попросил Москву сделать все необходимое для того, чтобы президент Украины Виктор Янукович не применил армию против протестующих на Майдане. Об этом Путин сказал в фильме «Миропорядок 2018», который опубликован на странице телеведущего Владимира Соловьева во «ВКонтакте».

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«В этот же момент к нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации. Мы сказали: хорошо. Через день был совершен государственный переворот», — рассказал Путин. По словам президента, со стороны Вашингтона была «полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот».

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Отвечая на вопрос Соловьева, в первый ли раз США обманули Россию, Путин сказал: «Так грубо и нагло — пожалуй, в первый». Российский президент добавил, что фактически США своими руками совершили переворот, поэтому они вынуждены поддерживать нынешнюю власть в Киеве. «Они загнали себя в угол просто», — считает Путин.

«Миропорядок 2018» — документальный фильм Владимира Соловьева. Как отмечается в описании к картине, она снималась более года. По словам Соловьева, зрителей ждет​ «захватывающий, прямой и честный разговор» с президентом.​

В 2015 году Владимир Соловьев уже выпускал два фильма про Путина — «Президент» и «Миропорядок». В них шла речь о пятнадцати годах Путина на посту главы государства и событиях, которые произошли в стране и мире в период с августа 1999 года по 2014 год включительно.

Теги: Владимир Путин , Владимир Соловьев , документальный фильм , государственный переворот , Украина , Виктор Янукович , Майдан ...
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