Путин назвал украинский народ чужим для киевских властей

Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Народ Украины является чужим для его властей в Киеве, которые обслуживают интересы страны Запада, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. РБК ведет трансляцию.

«Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ — по сути дела чужой», — сказал он.

По его словам, Киев обслуживает интересы третьих стран, а Запад использует Украину «и как таран против России и как полигон».

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