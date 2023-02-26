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Германия опровергла предложение Украине заключить пакт с НАТО

Германия опровергла предложение ФРГ, Британии и Франции о «пакте» с НАТО для Украины
Германия заявила, что ФРГ, Британия и Франция обсуждали вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, но новых данных по этому вопросу нет. WSJ писала, что они предложили Киеву пакт с НАТО в обмен на переговоры с Москвой
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Германия, Франция и Великобритания не имеют конкретных планов по подписанию оборонительного пакта с Украиной, о котором писала газета The Wall Street Journal (WSJ), заявили в немецком правительстве, передает Tagesschau.

Представитель правительства ФРГ уточнил, что обсуждение гарантий безопасности для Киева начались вскоре после начала спецоперации на Украине, однако новой позиции по данному вопросу «не было уже несколько месяцев».

«На недавней встрече канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским этот вопрос вообще не играл никакой роли», — сообщил представитель.

Встреча между политиками проходила с 8 на 9 февраля в Париже, когда Зеленский следовал из Лондона в Брюссель.

WSJ писала, что ФРГ, Франция и Великобритания предложили пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев к мирным переговорам с Москвой. По данным издания, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак представил план, по которому Украина после окончания конфликта получит более широкий доступ к военной технике, оружию и боеприпасам. Вопрос, по словам Сунака, следует рассмотреть в ходе саммита НАТО в июле.

Однако пакт не предусматривает размещения на Украине войск альянса или распространения на нее ст. 5 договора о коллективной обороне, согласно которой нападение на одного из членов блока воспринимается как нападение на всех его членов. Тем не менее три страны пообещали оказывать Украине военную помощь для любого сдерживания России в будущем.

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Россия выступает против членства Украины в НАТО, нерасширение блока на восток было одним из пунктов гарантий безопасности, которые Москва хотела получить от Запада незадолго до начала спецоперации на Украине.

Киев осенью подал заявку на вступление в блок «в ускоренном порядке». Зеленский заявил, что страна «де-факто» прошла путь в НАТО и «доказала совместимость со стандартами» альянса.

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Украина Германия Франция Великобритания НАТО
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