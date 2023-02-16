Данилов заявил, что именно украинцы «развалили» Советский Союз

Алексей Данилов (Фото: Евгений Любимов / Ukrinform / Zuma / ТАСС)

Распад СССР начался с протестов украинцев, которые работали на шахтах Воркуты, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Дело в том, что они [россияне] очень плохо знают историю. Я могу с уверенностью сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз», — сказал Данилов в телемарафоне новостей украинского телевидения.

«Мало кто понимает, с чего это началось, но я могу напомнить», — продолжил Данилов. По его словам, 2 марта 1989 года в СССР была первая шахтерская стачка в Воркуте, в которой участвовали 170 шахтеров.

«Я могу сказать, 94 из них были украинцы», — добавил секретарь СНБО Украины. Когда участникам стачки начали угрожать, продолжил он, 58 украинцев спустились в забой и не поднимались на поверхность, пока все их условия не были выполнены.

«С этого начался процесс <...>, и через очень короткое время треснул СССР, который считали таким монстром», — сказал Данилов.

Свою версию развала СССР Данилов привел, чтобы обосновать свой тезис о том, что Россия будет «развалена» по итогам военных действий на Украине.

Данилов 8 февраля заявил, что Киев должен атаковать объекты в России, которые наносят ущерб Украине. «Если есть объекты (на территории России. — РБК), которые наносят ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты», — заявил Данилов. В декабре 2022 года Данилов также говорил о готовности ВСУ наносить удары по территории России.

С российской стороны Данилову ответил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев.