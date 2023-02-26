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Маск назвал события на Украине в 2014 году госпереворотом

Илон Маск назвал события на Украине в 2014 году госпереворотом

Предприниматель Илон Маск счел Евромайдан в 2014 году государственным переворотом.

«Эти выборы, возможно, были нечестными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был», — написал он в «Твиттере», комментируя статью американского профессора Джона Миршмайера. В ней Миршмайер пишет, что большая часть ответственности за конфликт на Украине лежит на США и их европейских союзниках. Он, в частности, упоминает продвижение НАТО на восток в кчестве «центрального элемента более широкой стратегии по
выводу Украину из орбиты России и интегрированию ее в Запад». Кроме того, для президента России Владимира Путина, по словам автора статьи, отстранение от власти Виктора Януковича стало «последней каплей».

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