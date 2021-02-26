Украина ввела санкции против экс-главы МВД и еще девяти бывших силовиков

Их заподозрили в госизмене. По мнению СНБО, высокопоставленные силовики, в том числе с и бывший председатель СБУ Александр Якименко в 2014 году «предали Украину», их лишили званий и госнаград

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против десяти бывших генералов и адмиралов, сообщается на сайте президента страны. Их заподозрили в совершении госизмены.

Под ограничения попали:

генерал внутренней службы Виталий Захарченко (с ноября 2011 по январь 2014 года — глава МВД Украины);

генерал-майор Александр Якименко (с января 2013 по февраль 2014 года — председатель Службы безопасности Украины);

контр-адмирал Денис Березовский (до весны 2014 года командовал ВМС Украины, после присоединения Крыма принял российское гражданство. С 2018 года — заместитель командующего Тихоокеанским флотом ВМФ России);

генерал-майор Станислав Шапортов (до апреля 2014 года — заместитель начальника Управления Государственной охраны Украины);

вице-адмирал Сергей Елисеев (с 2010 по 2014 год — первый заместитель командующего ВМС Украины. С июля 2014-го — заместитель командующего Балтийским флотом ВМФ России);

генерал-майор юстиции Сергей Няньчур (бывший прокурор Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере);

генерал-майор Юрий Катовский (бывший генерал-майор СБУ);

генерал-майор Владимир Тоцкий (первый заместитель главы СБУ при Якименко);

генерал-майор Сергей Ханжа (бывший генерал-майор СБУ);

контр-адмирал Дмитрий Шакура (начальник штаба Военно-морских сил Украины в 2014 году).

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге объявил, что эти люди «предали Украину во время событий 2014 года и поддержали агрессию России», передает УНИАН. К ним применен «максимальный пул санкций», который позволяет украинское законодательство, также их лишили государственных наград и воинских званий. По словам Данилова, все фигуранты санкционного списка находятся за рубежом, но в стране у них есть собственность и активы, которые попадут под ограничения.

Глава СБУ Иван Баканов в свою очередь заявил, что бывшие высокопоставленные силовики изменили присяге и «способствовали оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году», сообщает «Обозреватель».