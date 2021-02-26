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Политика ,  
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Украина ввела санкции против экс-главы МВД и еще девяти бывших силовиков

Их заподозрили в госизмене. По мнению СНБО, высокопоставленные силовики, в том числе с и бывший председатель СБУ Александр Якименко в 2014 году «предали Украину», их лишили званий и госнаград
Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко
Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против десяти бывших генералов и адмиралов, сообщается на сайте президента страны. Их заподозрили в совершении госизмены.

Под ограничения попали:

  • генерал внутренней службы Виталий Захарченко (с ноября 2011 по январь 2014 года — глава МВД Украины);
  • генерал-майор Александр Якименко (с января 2013 по февраль 2014 года — председатель Службы безопасности Украины);
  • контр-адмирал Денис Березовский (до весны 2014 года командовал ВМС Украины, после присоединения Крыма принял российское гражданство. С 2018 года — заместитель командующего Тихоокеанским флотом ВМФ России);
  • генерал-майор Станислав Шапортов (до апреля 2014 года — заместитель начальника Управления Государственной охраны Украины);
  • вице-адмирал Сергей Елисеев (с 2010 по 2014 год — первый заместитель командующего ВМС Украины. С июля 2014-го — заместитель командующего Балтийским флотом ВМФ России);
  • генерал-майор юстиции Сергей Няньчур (бывший прокурор Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере);
  • генерал-майор Юрий Катовский (бывший генерал-майор СБУ);
  • генерал-майор Владимир Тоцкий (первый заместитель главы СБУ при Якименко);
  • генерал-майор Сергей Ханжа (бывший генерал-майор СБУ);
  • контр-адмирал Дмитрий Шакура (начальник штаба Военно-морских сил Украины в 2014 году).

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге объявил, что эти люди «предали Украину во время событий 2014 года и поддержали агрессию России», передает УНИАН. К ним применен «максимальный пул санкций», который позволяет украинское законодательство, также их лишили государственных наград и воинских званий. По словам Данилова, все фигуранты санкционного списка находятся за рубежом, но в стране у них есть собственность и активы, которые попадут под ограничения.

Глава СБУ Иван Баканов в свою очередь заявил, что бывшие высокопоставленные силовики изменили присяге и «способствовали оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году», сообщает «Обозреватель».

Как сообщается на сайте украинского президента, СНБО также рассмотрел проект государственной стратегии «деоккупации и реинтеграции» Крыма. Сотрудники ведомства должны в течение двух недель внести свои правки, чтобы принять документ.

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26 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию и реинтеграцию» полуострова. Он поручил создать Организационный комитет по подготовке и проведению на Украине учредительного саммита «Крымской платформы» (площадка, созданная властями Украины для координации международных действий по возвращению Крыма в ее состав) и организовать меры по поддержке крымско-татарского языка, культуры, а также по защите прав крымчан.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, однако Украина результаты голосования не признает и считает его оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что процесс присоединения полуострова происходил в рамках международного законодательства и его итоги не могут быть пересмотрены.

Автор
Наталия Анисимова
Украина санкции СНБО госизмена Крым Донбасс
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