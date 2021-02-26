Израиль свернул программу «вакцинной дипломатии» после проверки

Премьер Нетаньяху планировал поставить небольшие партии невостребованной вакцины Moderna в 19 стран для укрепления репутации. Однако после вопросов Генпрокуратуры программу заморозили

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Власти Израиля прекратили отправку вакцин от коронавируса за рубеж в рамках программы, которую премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху называл «вакцинной дипломатией». Об этом сообщил министр обороны Бенни Ганц, передает Reuters.

Ранее Иерусалим заявил, что отправит небольшие партии препарата производства Moderna в 19 стран. Нетаньяху сообщал, что в стране осталась невостребованные вакцины, которые позволят укрепить репутацию страны.

«Я думаю, это разумное решение взамен многих дивидендов, которые мы уже получили в рамках контактов разных областях, о которых я не буду подробно рассказывать», — говорил Нетаньяху журналистам в среду.

Однако после его заявлений генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит инициировал проверку законности передачи вакцины за границу. После этого программу свернули. Ганц сообщил, что решение о передачи остатков вакцин в другие страны не должно было приниматься Нетаньяху в одиночку.