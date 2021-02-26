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Израиль свернул программу «вакцинной дипломатии» после проверки

Премьер Нетаньяху планировал поставить небольшие партии невостребованной вакцины Moderna в 19 стран для укрепления репутации. Однако после вопросов Генпрокуратуры программу заморозили
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Власти Израиля прекратили отправку вакцин от коронавируса за рубеж в рамках программы, которую премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху называл «вакцинной дипломатией». Об этом сообщил министр обороны Бенни Ганц, передает Reuters.

Ранее Иерусалим заявил, что отправит небольшие партии препарата производства Moderna в 19 стран. Нетаньяху сообщал, что в стране осталась невостребованные вакцины, которые позволят укрепить репутацию страны.

«Я думаю, это разумное решение взамен многих дивидендов, которые мы уже получили в рамках контактов разных областях, о которых я не буду подробно рассказывать», — говорил Нетаньяху журналистам в среду.

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Фото:Ariel Schalit / AP

Однако после его заявлений генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит инициировал проверку законности передачи вакцины за границу. После этого программу свернули. Ганц сообщил, что решение о передачи остатков вакцин в другие страны не должно было приниматься Нетаньяху в одиночку.

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики назвал поставки Израилем препарата от коронавиурса за границу «аморальным шагом и политическим шантажом». По мнению палестинских властей, Иерусалим должен был поставить неиспользованные вакцины на Западный берег реки Иордан и в Сектор Газа.

Израиль с началом поставок вакцин развернул одну из наиболее активных в мире прививочных кампаний — сейчас первую дозу препарата от COVID-19 получила почти половина населения страны.

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19 февраля израильские ученые сообщили, что уже после первой инъекции вакцины ее эффективность составляла 85%. Выводы были сделаны после анализа заболеваемости среди более чем 9 тыс. медиков, 7 тыс. из которых получили одну дозу препарата, 6 тыс. — две.

С 21 февраля Иерусалим ввел «иммунные паспорта» для вакцинированных и ослабил для них карантинные меры — разрешил посещать торговые центры, фитнес-залы, отели, спортивные и культурные мероприятия. К лету власти намерены полностью открыть границы Израиля.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
Израиль вакцина коронавирус Биньямин Нетаньяху
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