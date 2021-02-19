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Пандемия коронавируса ,  
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Израильские ученые оценили эффективность вакцины Pfizer

Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Эффективность вакцины компаний Pfizer и BioNTech составляет 85% уже после первой дозы. Об этом сообщили в журнале The Lancet исследователи израильского медицинского центра Шиба.

Медики проанализировали данные о распространении инфекции среди 9 109 медицинских работников центра, 7 214 из которых получили к 24 января первую дозу прививки, а 6 037 сделали к этому дню уже второй укол.

Эксперты увидели снижение числа случаев COVID-19 с проявленными симптомами на 85% в период с 15 по 28 день с момента получения первой дозы препарата. Также на 75% снизился риск инфицирования SARS-CoV-2, говорится в публикации.

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В ноябре Pfizer сообщила, что вакцина в ходе финальной стадии испытаний показала эффективность до 95%. В компании заявили, что препарат продемонстрировал высокую эффективность во всех группах — независимо от того, какого возраста, пола или расы были привитые люди. В частности, для людей старше 65 лет эффективность вакцины составила 94%.

В России одобрено использование двух вакцин от коронавируса. Это «Спутник V», разработанный московский Центром им. Н.Ф. Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор».

Предварительные результаты третьей фазы испытаний показали, что эффективность «Спутника V» превысила 91% при минимальных побочных эффектах. По результатам первых фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» составляет 100%, сообщил Роспотребнадзор.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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