Израильские ученые оценили эффективность вакцины Pfizer

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Эффективность вакцины компаний Pfizer и BioNTech составляет 85% уже после первой дозы. Об этом сообщили в журнале The Lancet исследователи израильского медицинского центра Шиба.

Медики проанализировали данные о распространении инфекции среди 9 109 медицинских работников центра, 7 214 из которых получили к 24 января первую дозу прививки, а 6 037 сделали к этому дню уже второй укол.

Эксперты увидели снижение числа случаев COVID-19 с проявленными симптомами на 85% в период с 15 по 28 день с момента получения первой дозы препарата. Также на 75% снизился риск инфицирования SARS-CoV-2, говорится в публикации.

В ноябре Pfizer сообщила, что вакцина в ходе финальной стадии испытаний показала эффективность до 95%. В компании заявили, что препарат продемонстрировал высокую эффективность во всех группах — независимо от того, какого возраста, пола или расы были привитые люди. В частности, для людей старше 65 лет эффективность вакцины составила 94%.