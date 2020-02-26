Путин возмутился призывами убивать детей росгвардейцев

По словам президента, подобные заявления в отношении людей, которые «под пули лезут, если родина прикажет», могут разбалансировать ситуацию в стране. В сентябре за твит о детях силовиков блогер в Москве получил пять лет колонии

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Призывы убивать детей сотрудников Росгвардии, которые «кто-то там в интернете распространяет», могут разбалансировать ситуацию в стране так, что «мало не покажется». Об этом в интервью ТАСС заявил президент Владимир Путин.

По словам президента, с подобными заявлениями «не шутят». «Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан?» — заявил он.

3 сентября 2019 года в Москве был осужден блогер Владислав Синица: Тверской суд приговорил его к пяти годам колонии за твит, написанный после массовых задержаний в столице на протестных акциях летом прошлого года. СК считает, что Синица опубликовал призыв расправляться над детьми «доблестных защитников правопорядка», в том числе сотрудников Росгвардии, подавивших несанкционированную акцию 27 июля, и высказал угрозы в адрес «неограниченного круга лиц».

Комментируя действия сотрудников Росгвардии на митингах, Путин указал, что «дубинкой просто так никто не молотит». По его словам, силовики, которые действуют в рамках правил и законов, «наоборот, защищать должны». В то же время он заявил, что беспорядков на митингах допускать нельзя. «Сегодня [участник протестной акции] бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться», — считает он.