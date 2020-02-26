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Путин возмутился призывами убивать детей росгвардейцев

По словам президента, подобные заявления в отношении людей, которые «под пули лезут, если родина прикажет», могут разбалансировать ситуацию в стране. В сентябре за твит о детях силовиков блогер в Москве получил пять лет колонии
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Призывы убивать детей сотрудников Росгвардии, которые «кто-то там в интернете распространяет», могут разбалансировать ситуацию в стране так, что «мало не покажется». Об этом в интервью ТАСС заявил президент Владимир Путин.

По словам президента, с подобными заявлениями «не шутят». «Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан?» — заявил он.

3 сентября 2019 года в Москве был осужден блогер Владислав Синица: Тверской суд приговорил его к пяти годам колонии за твит, написанный после массовых задержаний в столице на протестных акциях летом прошлого года. СК считает, что Синица опубликовал призыв расправляться над детьми «доблестных защитников правопорядка», в том числе сотрудников Росгвардии, подавивших несанкционированную акцию 27 июля, и высказал угрозы в адрес «неограниченного круга лиц».

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Комментируя действия сотрудников Росгвардии на митингах, Путин указал, что «дубинкой просто так никто не молотит». По его словам, силовики, которые действуют в рамках правил и законов, «наоборот, защищать должны». В то же время он заявил, что беспорядков на митингах допускать нельзя. «Сегодня [участник протестной акции] бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться», — считает он.

Путин утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, действительно ли силовики, которые проходили потерпевшими по уголовным делам после митингов в столице, «такие ранимые и трепетные». «Они выполняют свой долг и должны это делать. И, больше того, они здесь с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут», — добавил он.

По словам президента, оппозиция использовала несогласованные властями акции, чтобы «спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками». «В этом смысл! Другого смысла нет! Показать, что они [оппозиционеры] такие вот герои и они с таким же рвением будут защищать интересы граждан, если они пройдут в органы власти и в управление», — убежден Путин.

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Он также считает, что оппозиционеры должны предъявить потенциальным избирателям позитивную программу, чтобы заинтересовать их, а ругать власть для этого недостаточно. «Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения», — заявил он, отметив, что любую позицию, в том числе недовольство действующей властью, можно донести при помощи СМИ и интернета.

Протестные акции в Москве прошли летом прошлого года после того, как оппозиционным кандидатам в городскую думу было отказано в регистрации. Часть из них была согласована городскими властями, а часть нет. Несогласованные акции закончились массовыми задержаниями. После несанкционированной акции 27 июля были задержаны от 1074 до 1373 человек, следствие завело уголовное дело о массовых беспорядках.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, Росгвардия, акции протеста
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