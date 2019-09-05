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Доллар/Рубль ₽65 (-1,53%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+16,36%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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Политика ,  
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Путин заявил о праве молодежи на протесты
Законные акции протеста не в «узкокорыстных интересах», а в интересах людей могут приводить к позитивному результату и встряхивать власть, сказал президент

Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

«Все мы, а прежде всего молодые люди, должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию. Когда люди выражают свою точку зрения в ходе протестных акций, я считаю, что они имеют на это право. Иногда это приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власти», — сказал глава государства.

Однако, по словам Путина, протестующие должны действовать «в позитивном ключе», руководствуясь «не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами людей».

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«Я убежден, что это люди, которые главным образом настроенные позитивно, желающие внести свой вклад в развитие», — добавил Путин.

Президент России отметил, что обязанность власти — сделать все, чтобы молодежь имела возможность «найти свое место», приложив «максимум знаний и таланты для созидательного развития».

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«Важно, чтобы все находилось в рамках действующего закона», — заключил российский лидер.

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Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

С середины июля в Москве проходят акции протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городское собрание. В ходе несанкционированных акций 27 июля и 3 августа, по данным полиции, были задержаны более 1,6 тыс. человек. Самая многочисленная согласованная акция, на проспекте Сахарова, собрала, по разным оценкам, от 20 тыс. до 60 тыс. человек.

Автор: Майя Бобенко
Теги: Владимир Путин, акции протеста, Мосгордума
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