Путин заявил о праве молодежи на протесты

Законные акции протеста не в «узкокорыстных интересах», а в интересах людей могут приводить к позитивному результату и встряхивать власть, сказал президент

Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

«Все мы, а прежде всего молодые люди, должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию. Когда люди выражают свою точку зрения в ходе протестных акций, я считаю, что они имеют на это право. Иногда это приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власти», — сказал глава государства.

Однако, по словам Путина, протестующие должны действовать «в позитивном ключе», руководствуясь «не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами людей».