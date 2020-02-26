Эксперты назвали способы улучшить имидж России за рубежом

Как считают в Российском совете по международным делам, для этого в МИДе надо создать департамент публичной дипломатии и активнее работать с зарубежной аудиторией

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ключевая проблема российской публичной дипломатии, направленной на повышение привлекательности образа России за рубежом, заключается в недостаточной системности и координации в работе разных ведомств и организаций. Государство не хочет заниматься этим делом, что выражается в отсутствии соответствующих структур в администрации президента или МИДа, констатировали эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) в докладе «10 шагов на пути к эффективной публичной дипломатии России» (имеется в распоряжении РБК). Изменить ситуацию они предлагают, создав специальный департамент в МИДе. Как пояснили авторы, он мог бы стать координационным центром, что внесет четкость в политику властей. Сейчас публичной дипломатией занимаются и российский парламент, и МИД, и несколько государственных СМИ.

Эксперты также призывают вкладывать бюджетные средства в долгосрочные программы. «Грантооператоры должны рассматривать и поддерживать заявки в том числе сроком на два-три года, особенно если проект носит международный характер и предусматривает участие зарубежных партнеров», — говорится в документе. Как обратили внимание аналитики РСМД, в 2018 году общий объем выделенных Фондом президентских грантов составил почти 8 млрд руб. Из этой суммы на общественную дипломатию пришлось не более 2% — чуть более 160 млн руб. «В отличие от некоторых других грантовых направлений общественная дипломатия не является приоритетом. Однако для многих НКО это, пожалуй, единственная реальная возможность получить финансирование», — отметили в РСМД.

Еще одно предложение РСМД — повысить активность работы с зарубежной аудиторией. Власти должны выдавать больше грантов на поддержку молодых лидеров за пределами СНГ, финансировать обучение в стране студентов-иностранцев и поддерживать НКО, реализующие проекты за пределами России на других языках. Сейчас у России нет собственной программы грантовой поддержки академических обменов и привлечения иностранных студентов, преподавателей и исследователей, отмечают в эксперты.

Обратили в РСМД внимание и на важность диалога России с другими странами на экспертном уровне. «Необходимо стимулировать российские НКО (в том числе через систему грантовой поддержки) к выходу за границы России, чтобы они организовывали собственные экспертные секции и панельные дискуссии в рамках крупных зарубежных форумов», — считают авторы.

Как пояснили эксперты, такие изменения помогут справится с существующими «больными точками» при реализации публичной дипломатии. Одной из таких точек они назвали деятельность Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному сотрудничеству), к чьей работе возникает много замечаний и предложений. Эксперты предложили реформировать ведомство, включив проекты публичной дипломатии в его деятельность. РБК направил запрос в Россотрудничество с просьбой прокомментировать тезисы доклада.