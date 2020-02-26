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Эксперты назвали способы улучшить имидж России за рубежом

Как считают в Российском совете по международным делам, для этого в МИДе надо создать департамент публичной дипломатии и активнее работать с зарубежной аудиторией
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ключевая проблема российской публичной дипломатии, направленной на повышение привлекательности образа России за рубежом, заключается в недостаточной системности и координации в работе разных ведомств и организаций. Государство не хочет заниматься этим делом, что выражается в отсутствии соответствующих структур в администрации президента или МИДа, констатировали эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) в докладе «10 шагов на пути к эффективной публичной дипломатии России» (имеется в распоряжении РБК). Изменить ситуацию они предлагают, создав специальный департамент в МИДе. Как пояснили авторы, он мог бы стать координационным центром, что внесет четкость в политику властей. Сейчас публичной дипломатией занимаются и российский парламент, и МИД, и несколько государственных СМИ.

Эксперты также призывают вкладывать бюджетные средства в долгосрочные программы. «Грантооператоры должны рассматривать и поддерживать заявки в том числе сроком на два-три года, особенно если проект носит международный характер и предусматривает участие зарубежных партнеров», — говорится в документе. Как обратили внимание аналитики РСМД, в 2018 году общий объем выделенных Фондом президентских грантов составил почти 8 млрд руб. Из этой суммы на общественную дипломатию пришлось не более 2% — чуть более 160 млн руб. «В отличие от некоторых других грантовых направлений общественная дипломатия не является приоритетом. Однако для многих НКО это, пожалуй, единственная реальная возможность получить финансирование», — отметили в РСМД.

Еще одно предложение РСМД — повысить активность работы с зарубежной аудиторией. Власти должны выдавать больше грантов на поддержку молодых лидеров за пределами СНГ, финансировать обучение в стране студентов-иностранцев и поддерживать НКО, реализующие проекты за пределами России на других языках. Сейчас у России нет собственной программы грантовой поддержки академических обменов и привлечения иностранных студентов, преподавателей и исследователей, отмечают в эксперты.

Обратили в РСМД внимание и на важность диалога России с другими странами на экспертном уровне. «Необходимо стимулировать российские НКО (в том числе через систему грантовой поддержки) к выходу за границы России, чтобы они организовывали собственные экспертные секции и панельные дискуссии в рамках крупных зарубежных форумов», — считают авторы.

Как пояснили эксперты, такие изменения помогут справится с существующими «больными точками» при реализации публичной дипломатии. Одной из таких точек они назвали деятельность Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному сотрудничеству), к чьей работе возникает много замечаний и предложений. Эксперты предложили реформировать ведомство, включив проекты публичной дипломатии в его деятельность. РБК направил запрос в Россотрудничество с просьбой прокомментировать тезисы доклада.

Авторы отмечают зацикленность российской публичной дипломатии на работе с пространством СНГ и отсутствие проектов на английском языке. «Практически отсутствуют проекты, ориентированные на западную молодежную аудиторию. Среди проектов-победителей лишь единицы на английском языке, ориентированные на молодых людей в странах ЕС и США», — отмечается в докладе. Между тем работа с молодым поколением на Западе и в других регионах крайне важна для формирования дружественной к России элиты.

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Расширять масштабы деятельности российской публичной политики действительно необходимо, считает политолог Евгений Минченко. «В то же время Европа и США — только одно из направлений, где Москва может активизировать свою деятельность. Продвигать привлекательность России важно в Азии, которая открывает для страны новые возможности сотрудничества, а также в Африке, так что зацикливаться на одном Западе не стоит», — сказал РБК эксперт. Минченко также обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность россиянам, занимающимся публичной дипломатией. «Здесь можно вспомнить случай [задержанной в США по обвинениям в незаконной инфильтрации институтов США] Марии Бутиной, который мог отбить у многих охоту продвигать российские интересы за рубежом», — отметил эксперт. Бутина была признана виновной и в октябре вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.

В 2016 году Россия вошла в список 30 самых влиятельных стран мира по критерию мягкой силы, по версии британского PR-агентства Portland. 25 февраля консалтинговая компания Brand Finance поставила Россию на десятую строчку своего рейтинга государств по уровню мягкой силы. Компания опросила более 55 тыс. человек более чем из сотни стран, чтобы выяснить, как они оценивают влияние того или иного государства.

Что такое российская мягкая сила и публичная дипломатия

Как отметили эксперты РСМД, понятие «публичная дипломатия» все еще не получило признания в российской политической среде, а вместо него там часто используют близкий по смыслу термин «мягкая сила». Он получил популярность после 2012 года, когда его упомянул Владимир Путин в своей статье «Россия и меняющийся мир». Согласно определению президента, мягкая сила — это «комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических целей без применения оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия».

Эксперты РСМД понятие «публичная дипломатия» интерпретируют как комплексную систему институтов и механизмов, задача которых состоит в создании привлекательного образа страны в рамках реализации концепции мягкой силы и в сопровождении внешнеполитической деятельности государства. Как указали авторы доклада, основными проводниками публичной дипломатии в России являются департаменты МИДа, парламент, Россотрудничество, МИА «Россия сегодня», образовательные, академические, а также негосударственные общественные структуры и организации.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россотрудничество, Россия, дипломатия, МИД России
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