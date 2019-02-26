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Tesla $450 (+52,38%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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СМИ назвали точное место проведения саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына
По данным южнокорейского агентства «Ренхап», саммит лидеров США и КНДР пройдет в ханойском отеле Sofitel Legend Metropole
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: The Straits Times / Zuma / ТАСС)

Переговоры президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдут в ханойском отеле Sofitel Legend Metropole, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на информированный источник.

Пятизвездочный отель Sofitel Legend Metropole расположен в роскошном историческом здании 1901 года постройки в центре Ханоя. Неподалеку от отеля расположены Ханойский оперный театр, Вьетнамский музей революции, Национальный музей истории Вьетнама и центральная площадь Ханоя Бадинь, на которой есть мавзолей Хо Ши Мина и президентский дворец.

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По данным агентства «Рёнхап», во вторник, 26 февраля, самолет президента США приземлился в ханойском аэропорту Нойбай. Оттуда Трамп, как ожидается, направится в отель JW Marriott, избранный его резиденцией на время проведения саммита.

​В свою очередь Ким Чен Ын, прибывший во Вьетнам на личном поезде, остановился в отеле Melia, после чего посетил расположенное неподалеку посольство Северной Кореи. Приезд Ким Чен Ына — первый за 55 лет визит лидера КНДР во Вьетнам. В 1964 году в Ханое побывал его дед, Ким Ир Сен.

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Саммит в Ханое должен пройти 27–28 февраля. Предыдущая встреча двух лидеров прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре, став первой в истории отношений США и КНДР. Итогом стала совместная декларация о денуклеаризации Корейского полуострова.

Фотогалерея 
Против культа и долгов: куда ездили и с кем встречались лидеры КНДР

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Вьетнам
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