Приехавших с Трампом журналистов выселили из отеля Ким Чен Ына в Ханое

Приехавших с Трампом журналистов выселили из отеля Ким Чен Ына в Ханое

Отель в столице Вьетнама, где на время встречи лидеров США и КНДР оборудовали пресс-центр Белого дома, закрыли для журналистов менее чем за сутки до саммита. Журналистов переселили в соседнее здание Дворца культуры

Вид на Melia Hanoi Hotel (Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg)

Министерство иностранных дел Вьетнама перенесло пресс-центр для журналистов США из отеля Melia Hanoi Hotel, где во время визита в Ханой разместился лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Reuters.

Как уточняет агентство, место работы для «сотен американских журналистов» из пресс-пула Белого дома, прибывших во Вьетнам, чтобы освещать вторую встречу президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи, было перенесено во Дворец культуры и труда, расположенный в нескольких кварталах от отеля Melia.

Ранее сотрудник отеля рассказал Reuters, что на третьем этаже Melia был организован пресс-центр Белого дома, а этажом ниже для делегации Ким Чен Ына был зарезервирован целый зал.

Несмотря на соперничество между представителями СМИ и правительственным организациями за гостиничные площади, Melia Hotel оставался штабом американских журналистов до последнего момента, пишет Reuters. Все изменилось, когда Ким Чен Ын вышел из бронированного поезда, который доставил его во Вьетнам, менее чем за 24 часа до начала саммита.