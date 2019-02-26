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Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
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Приехавших с Трампом журналистов выселили из отеля Ким Чен Ына в Ханое
Отель в столице Вьетнама, где на время встречи лидеров США и КНДР оборудовали пресс-центр Белого дома, закрыли для журналистов менее чем за сутки до саммита. Журналистов переселили в соседнее здание Дворца культуры
Вид на Melia Hanoi Hotel (Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg)

Министерство иностранных дел Вьетнама перенесло пресс-центр для журналистов США из отеля Melia Hanoi Hotel, где во время визита в Ханой разместился лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Reuters.

Как уточняет агентство, место работы для «сотен американских журналистов» из пресс-пула Белого дома, прибывших во Вьетнам, чтобы освещать вторую встречу президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи, было перенесено во Дворец культуры и труда, расположенный в нескольких кварталах от отеля Melia.

Ранее сотрудник отеля рассказал Reuters, что на третьем этаже Melia был организован пресс-центр Белого дома, а этажом ниже для делегации Ким Чен Ына был зарезервирован целый зал.

Несмотря на соперничество между представителями СМИ и правительственным организациями за гостиничные площади, Melia Hotel оставался штабом американских журналистов до последнего момента, пишет Reuters. Все изменилось, когда Ким Чен Ын вышел из бронированного поезда, который доставил его во Вьетнам, менее чем за 24 часа до начала саммита.

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Информацией о том, как поступили с журналистами, у которых в том же отеле были забронированы номера для проживания, агентство не обладает, однако напоминает, что во время первой встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре летом 2018 года у гостей отеля, где остановился Ким Чен Ын, изымали телефоны. Репортера Reuters попросили покинуть лобби отеля до приезда лидера КНДР.

Вторая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа пройдет в Ханое 27–28 февраля. Ожидается, что основной темой переговоров станет обсуждение дальнейшей судьбы северокорейской ядерной программы.

Агентство ТАСС сообщало ранее, что отель полностью закрыли на время пребывания Ким Чен Ына, а вокруг здания службы безопасности Вьетнама выставили несколько броневиков.

Melia Hotel расположен в центре Ханоя и состоит из двух 22-этажных башен, соединенных общим лобби. В отеле есть президентский номер, где в разное время останавливались кубинский лидер Фидель Кастро, президент Филиппин Глория Макапагал-Арройо, члены королевских семей Брунея, Великобритании, Испании, Камбоджи и Таиланда.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Вьетнам, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, КНДР
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