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Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
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СМИ показали фото с курящим Ким Чен Ыном у поезда
Ким Чен Ын (Курение вредит вашему здоровью) (Фото: TBS-JNN / AP / East News)

В Сети появились кадры того, как лидер КНДР Ким Чен Ын закуривает у поезда на железнодорожной станции Наньнин в Китае за несколько часов до его прибытия во Вьетнам. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на японский телеканал TBS TV​.

По данным агентства, на кадрах северокорейский лидер пускает сигаретный дым и беседует с чиновниками. Его сестра Ким Е Чжон держит пепельницу.

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Утром 26 февраля стало известно, что поезд, на котором ехал лидер КНДР, прибыл во Вьетнам, где должен пройти второй саммит с США. На вокзале его встретили местные власти, расстелив красную ковровую дорожку и выставив почетный караул. После этого Ким Чен Ын пересел в Mercedes и направился в Ханой.

Вторая встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа пройдет в Ханое 27–28 февраля. Планируется, что главной темой переговоров станет обсуждение северокорейской ядерной программы.
 

Теги: Associated Press, фотография, Ким Чен Ын, Поезд, курение
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