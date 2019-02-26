СМИ показали фото с курящим Ким Чен Ыном у поезда

В Сети появились кадры того, как лидер КНДР Ким Чен Ын закуривает у поезда на железнодорожной станции Наньнин в Китае за несколько часов до его прибытия во Вьетнам. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на японский телеканал TBS TV.
По данным агентства, на кадрах северокорейский лидер пускает сигаретный дым и беседует с чиновниками. Его сестра Ким Е Чжон держит пепельницу.
Утром 26 февраля стало известно, что поезд, на котором ехал лидер КНДР, прибыл во Вьетнам, где должен пройти второй саммит с США. На вокзале его встретили местные власти, расстелив красную ковровую дорожку и выставив почетный караул. После этого Ким Чен Ын пересел в Mercedes и направился в Ханой.
Вторая встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа пройдет в Ханое 27–28 февраля. Планируется, что главной темой переговоров станет обсуждение северокорейской ядерной программы.