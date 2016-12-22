Южная Корея задержала поставлявший нефть КНДР гонконгский танкер

Южнокорейские силовики задержали гонконгское судно, которое, возможно, поставляло нефть в Северную Корею в обход санкций. Об этом сообщает Reuters.

По словам корейских чиновников, танкер передал продукты нефтепереработки северокорейскому судну, находясь в международных водах. Это произошло в конце октября.

Накануне южнокорейская газета The Chosunlibo сообщила, что с октября выявлено не менее 30 случае перекачки нефти с китайских танкеров на северокорейские, вопреки санкциям ООН. По данным издания, это зафиксировано на фото со спутников. Пекин опровергает эту информацию.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «очень разочарован» поведением Китая, и если передача нефти будет продолжаться, конфликт с КНДР никогда не разрешится.

22 декабря Совбез ООН одобрил санкции против КНДР, которые являются ответом на очередной ракетный пуск. Одним из главных пунктов пакета ограничений является снижение поставок нефти в Северную Корею.