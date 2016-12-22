Reuters сообщил о поставках российскими танкерами нефти КНДР

По утверждению европейских источников Reuters, осенью было несколько случаев, когда российские корабли переправляли нефть на северокорейские суда

Поселок Славянка в Приморском крае (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Из России идут поставки нефти или нефтепродуктов в Северную Корею вопреки санкциям ООН, утверждает Reuters со ссылкой на источники в европейской службе безопасности. Информация о поставках в октябре и ноябре указывает на то, что в процесс контрабанды из России в КНДР якобы были включены российские корабли.

«Российские корабли производили переправку нефтепродуктов на северокорейские корабли в несколько случаях в этом году», — сказал источник агентства в службе безопасности. Второй источник Reuters сообщил, что нет доказательств того, что российские власти вовлечены в эти поставки, хотя факт переправки топлива с корабля на корабль он подтвердил.

«Нет доказательств, что они поддерживаются российским государством, но эти российские корабли дают дорогу жизни северокорейцам», — сказал второй европейский источник Rueters.

Источники упоминали данные морской разведки и спутниковые снимки российских кораблей, работающих в Тихом океане. МИД России и таможенная служба отказались от комментариев.

Reuters не удалось найти независимое подтверждение того, что такие поставки были, неизвестно также, сколько топлива могло быть продано.

Спутниковые фотографии показывают «необычные перемещения некоторых российских судов, описанные источниками, в том числе отключения транспондеров, которые позволяют установить точное нахождение корабля».

Источники сообщили, что одним из таких кораблей был танкер «Витязь». «Витязь» покинул порт Славянка у Владивостока 15 октября с 1,6 тыс. т нефти, ссылается Reuters на документы контроля порта. Он направлялся к рыболовному флоту в Японском море, но в течение двух дней плавания в открытом море на танкере был отключен транспондер.

По данным европейских источников Reuters, «Витязь» перекачал топливо на северокорейский танкер «Сам Ма 2» в октябре. Reuters не смог​ подтвердить эту информацию. Замдиректора компании «Алиса», владеющей судном, Ярослав Гук отверг любые контакты с северокорейскими судами. «Точно нет, это очень опасно», — сказал Гук, — «Это было бы безумием».​ Он также сообщил, что ему неизвестно о дозаправке танкером рыболовных судов.