Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,72 57,97 EUR Нал. 70,00 69,04 USD Бирж. 57,63 +0,13 EUR Бирж. 69,25 +0,60 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 +0,01 BTC/USD Бирж. 13572,80 -757,18 MOEX 2109,74 +0,33% RTS 1154,43 +0,33% Brent 66,62 +0,63% DJIA 24719,22 -0,48% Nasdaq 6903,39 -0,67% FTSE 7687,77 +0,85%
Reuters сообщил о поставках российскими танкерами нефти КНДР
Лента новостей
Здоровые рецепты: что приготовить на ужин после шести 11:43, РБК и Белая Дача СМИ назвали условия контракта российского гонщика с командой «Формулы-1» 11:40, Спорт Корпоративные елки: как компании украшают офисы к Новому году 11:36, Фотогалерея  В Саратовской области из колонии сбежал заключенный 11:19, Общество Российские артисты провели новогодний концерт на авиабазе Хмеймим 10:54, Общество Генератор идей для подарков 10:50, РБК и ЦУМ Вылетевший в Петербург пассажирский самолет вернулся в Челябинск 10:50, Общество Молодежная сборная России по хоккея вышла в плей-офф чемпионата мира 10:45, Спорт В Москве в районе Сокольников электричка насмерть сбила мужчину 10:27, Общество Чему радовались и о чем грустили бизнесмены в 2017 году 10:14, Фотогалерея  В Новосибирске эвакуировали посетителей из нескольких торговых центров 09:54, Общество Искусство, вечеринки и сумасшедшие кафе: ультрамодный гид по Сеулу 09:30, РБК, Korean Air и НОТК СМИ сообщили о несовместимости оборудования на спутнике «Ангосат» 09:28, Технологии и медиа В Пентагоне назвали «абсурдными» обвинения в поддержке ИГ в Сирии 09:05, Политика В Новосибирской области в ДТП погибли двое детей 08:30, Общество Музыканты Ринго Старр и Барри Гибб стали рыцарями 07:39, Общество Гид по самым интересным площадкам главного зимнего фестиваля Москвы 07:00, РБК и «Путешествие в Рождество» Роспотребнадзор посоветовал не хранить в праздники блюда более суток 06:59, Общество Антонов рассказал о сохраняющемся желании Трампа поладить с Москвой 06:55, Политика В Пентагоне рассказали о прячущихся в долине Евфрата боевиках ИГ 06:39, Политика Пентагон заверил в отсутствии планов увеличить число военных на Украине 05:14, Политика Reuters сообщил о поставках российскими танкерами нефти КНДР 05:04, Политика Закат эры ПК: причины и следствия 05:00, РБК и Samsung Умерла американская писательница Сью Графтон 04:20, Общество Россия не выдала визу американскому сенатору из-за черного списка 03:35, Политика Пентагон решил продолжать учения в Южной Корее во время Олимпиады 03:22, Политика Ripple стала второй криптовалютой по капитализации 02:22, Технологии и медиа ФАС выявила десятикратное завышение цен на обезболивающее 02:04, Общество
Reuters сообщил о поставках российскими танкерами нефти КНДР
Политика, 05:04
0
Reuters сообщил о поставках российскими танкерами нефти КНДР
По утверждению европейских источников Reuters, осенью было несколько случаев, когда российские корабли переправляли нефть на северокорейские суда
Поселок Славянка в Приморском крае (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Из России идут поставки нефти или нефтепродуктов в Северную Корею вопреки санкциям ООН, утверждает Reuters со ссылкой на источники в европейской службе безопасности. Информация о поставках в октябре и ноябре указывает на то, что в процесс контрабанды из России в КНДР якобы были включены российские корабли.

«Российские корабли производили переправку нефтепродуктов на северокорейские корабли в несколько случаях в этом году», — сказал источник агентства в службе безопасности. Второй источник Reuters сообщил, что нет доказательств того, что российские власти вовлечены в эти поставки, хотя факт переправки топлива с корабля на корабль он подтвердил.

«Нет доказательств, что они поддерживаются российским государством, но эти российские корабли дают дорогу жизни северокорейцам», — сказал второй европейский источник Rueters.

Источники упоминали данные морской разведки и спутниковые снимки российских кораблей, работающих в Тихом океане. МИД России и таможенная служба отказались от комментариев.

Reuters не удалось найти независимое подтверждение того, что такие поставки были, неизвестно также, сколько топлива могло быть продано.

Спутниковые фотографии показывают «необычные перемещения некоторых российских судов, описанные источниками, в том числе отключения транспондеров, которые позволяют установить точное нахождение корабля».

Источники сообщили, что одним из таких кораблей был танкер «Витязь». «Витязь» покинул порт Славянка у Владивостока 15 октября с 1,6 тыс. т нефти, ссылается Reuters на документы контроля порта. Он направлялся к рыболовному флоту в Японском море, но в течение двух дней плавания в открытом море на танкере был отключен транспондер.

По данным европейских источников Reuters, «Витязь» перекачал топливо на северокорейский танкер «Сам Ма 2» в октябре. Reuters не смог​ подтвердить эту информацию. Замдиректора компании «Алиса», владеющей судном, Ярослав Гук отверг любые контакты с северокорейскими судами. «Точно нет, это очень опасно», — сказал Гук, — «Это было бы безумием».​ Он также сообщил, что ему неизвестно о дозаправке танкером рыболовных судов.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: КНДР , контрабанда
Главное
Российские артисты провели новогодний концерт на авиабазе Хмеймим Общество
Материалы по теме
США расширили санкции против Северной Кореи Политика
Андрей Ланьков Путь к свету: как справляются с энергетическим кризисом в Северной Корее Мнение
Северная Корея отказалась от переговоров с США по ядерной программе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.