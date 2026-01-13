Страны ЕС разошлись во мнении о закупках оружия для Украины на €90 млрд
Страны Европейского союза столкнулись с разногласиями по вопросу закупок оружия для Украины в рамках пакета помощи на €90 млрд. Об этом сообщает Politico.
Германия и Нидерланды выступают за возможность Киева приобретать американское вооружение за счет кредита ЕС, тогда как Франция настаивает на приоритете европейских производителей. Это, по мнению критиков, может ограничить свободу Украины в распоряжении средствами.
«Критики утверждают, что стремление Франции ввести строгий пункт «Покупай европейское» свяжет Киеву руки», — говорится в публикации.
Евросоюз по итогам саммита принял решение предоставить Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете ЕС. При этом предложение использовать замороженные российские активы было отклонено, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что речь идет о беспроцентном кредите. Он подчеркнул, что российские активы будут «заморожены до тех пор, пока Россия не компенсирует убытки Украине».
12 декабря ЕС также принял решение о бессрочной заморозке активов России на сумму €210 млрд. Российская сторона предупредила, что конфискация ее активов приведет к «серьезным последствиям для государств, компаний и частных лиц». Москва расценивает подобные действия как кражу.
