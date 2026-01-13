 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Страны ЕС разошлись во мнении о закупках оружия для Украины на €90 млрд

Politico: члены ЕС разошлись во мнении о закупках оружия для Украины на €90 млрд
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Страны Европейского союза столкнулись с разногласиями по вопросу закупок оружия для Украины в рамках пакета помощи на €90 млрд. Об этом сообщает Politico.

Германия и Нидерланды выступают за возможность Киева приобретать американское вооружение за счет кредита ЕС, тогда как Франция настаивает на приоритете европейских производителей. Это, по мнению критиков, может ограничить свободу Украины в распоряжении средствами.

«Критики утверждают, что стремление Франции ввести строгий пункт «Покупай европейское» свяжет Киеву руки», — говорится в публикации.

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Политика
Эмманюэль Макрон

Евросоюз по итогам саммита принял решение предоставить Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете ЕС. При этом предложение использовать замороженные российские активы было отклонено, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. 

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что речь идет о беспроцентном кредите. Он подчеркнул, что российские активы будут «заморожены до тех пор, пока Россия не компенсирует убытки Украине».

12 декабря ЕС также принял решение о бессрочной заморозке активов России на сумму €210 млрд. Российская сторона предупредила, что конфискация ее активов приведет к «серьезным последствиям для государств, компаний и частных лиц». Москва расценивает подобные действия как кражу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Франция ЕС закупки Украина
Материалы по теме
Глава Евросовета назвал условия для разморозки российских активов
Политика
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Политика
Трамп ответил на вопрос о судьбе российских замороженных активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Обменянный на француза баскетболист Касаткин нашел новый клуб в Лиге ВТБ Спорт, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Основатель Cardano: политика Трампа оттолкнула от криптовалют полстраны Крипто, 14:06
Риелторы спрогнозировали ускорение роста цен на новостройки в 2026 году Недвижимость, 14:02
Почему в России не развит рынок лоукостеров и как это исправить Компании, 14:00
Издательство Popcorn Books сообщило о закрытии Бизнес, 13:50
В ТЦ «Авиапарк» сняли защитные сетки после гибели птиц Общество, 13:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
NGS42 сообщил о 150 нарушениях в роддоме, где умерли младенцы Общество, 13:47
50-летняя гимнастка Чусовитина рассказала, когда завершит карьеру Спорт, 13:46
Арашукову добавили 10 лет к пожизненному сроку за дачу взятки в колонии Общество, 13:43
Аналитики зафиксировали рост цен на иммуноглобулин для беременных Общество, 13:43
Как превратить безответственных сотрудников в тех, кому можно довериться Образование, 13:36
«Росзарубежнефть» заявила о продолжении деятельности в Венесуэле Экономика, 13:34
Сервис для заказа городских поездок Drivee подвел итоги 2025 года Компании, 13:30