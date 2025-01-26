«Исламский джихад» ответил на требование Израиля освободить заложницу

ХАМАС и «Исламский джихад» подтвердили посредникам, что заложница Арбель Йехуд жива и будет освобождена до субботы 1 февраля, сообщили в группировках. Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения и закрыл дорогу на север Газы

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Палестинская сторона гарантировала посредникам в переговорах с Израилем, что гражданская заложница Арбель Йехуд жива, и будет освобождена, передает Al Arabiya со ссылкой на заявление группировки ХАМАС.

Йехуд удерживается другой группировкой под называнием «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). Ее представитель сообщил Reuters, что посредники и движение достигли соглашения об освобождении Йехуд, и она «будет освобождена в соответствии с соглашением до субботы». На 1 февраля запланирован очередной обмен пленными и заключенными между Израилем и ХАМАС.

«Исламский джихад» напрямую не связан с ХАМАС, но ведет вместе с ним борьбу против Израиля в секторе Газа. Это вторая по численности группировка в эксклаве. Вскоре после нападения на Израиль боевиков ХАМАС в октябре 2023 года «Исламский джихад» заявил, что удерживает в плену более 30 израильских заложников. Группировка требует в обмен на их освобождение возвращения палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.

Представитель канцелярии израильского премьера вместе с тем заявил The Jerusalem Times, что «ведутся переговоры» по освобождению Йехуд из Газы. Такими же данными поделились израильские чиновники с The Jerusalem Post.

Йехуд 29 лет. Как уточняет The Jerusalem Post, ее планировалось освободить еще 25 января в соответствии с приоритетом, что первыми должны отпускаться женщины из числа гражданских. Однако ХАМАС вопреки соглашению освободил четверых женщин-военнослужащих. По данным израильских СМИ, Йехуд была похищена вместе со своим парнем из их дома в кибуце Нир-Оз 7 октября 2023 года. Источник Al Jazeera в ХАМАС в то же время говорил, что женщина является военной и проходила подготовку в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израиль заявил, что отказ ХАМАС освободить Йехуда является нарушением соглашения о прекращении огня. По этой причине Израиль отказался открыть дорогу в коридоре Нецарим и позволить эвакуировавшимся на юг жителям Газы вернуться в северную часть эксклава.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня, в течение этого срока стороны должны договориться о параметрах второго и третьего этапов.

19 января боевики отпустили трех израильских заложников, передача должна проходить каждую субботу. ХАМАС обязался выпускать по три человека, а в последний день сделки — 14. В обмен Израиль пообещал выпустить более 1850 палестинских заключенных, после получения первых заложников еврейское государство освободило 90 осужденных. По данным израильской стороны, в плену у ХАМАС продолжают оставаться 90 заложников.