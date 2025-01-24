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Военная операция на Украине ,  
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Частям ВСУ в Великой Новоселке выдвинули ультиматум о сдаче в плен

Кимаковский: частям ВСУ в Великой Новоселке выдвинули ультиматум о сдаче в плен
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Военная операция на Украине

Командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке городского типа Великая Новоселка в ДНР, ультиматум о сдаче в плен. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, подразделения группировки «Восток» продолжают наступление возле Великой Новоселки. Сейчас на этом направлении наблюдается лишь очаговое сопротивление.

«В районе Великой Новоселки сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта», — рассказал он. По его словам, 110-й бригаде ВСУ выдвинут ультиматум о сдаче, но им поставлена задача даже после этого продолжать удерживать позиции.

По словам Кимаковского, у оставшихся на позициях солдат ВСУ нет снабжения, они лишены возможности подвоза боеприпасов. Таким образом командование обрекает гарнизон Великой Новоселки фактически на уничтожение, уверен советник главы ДНР.

Накануне Минобороны России в ежедневной сводке сообщило о взятии российскими военными поселка Соленое в Покровском (Красноармейском) районе ДНР.

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