Bloomberg узнал об обмене секретными данными НАТО с ЕС для выпуска оружия

НАТО хочет «гармонизировать» силы стран-членов блока, а также безопасно для себя побудить компании нарастить производственные мощности, пишет Bloomberg. Российские власти подчеркивали, что у Москвы нет причин воевать с альянсом

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НАТО начал передавать европейским промышленным производствам строго засекреченную информацию о целевых показателях своего потенциала, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Эти данные показывают, какое оружие и военное оборудование необходимо производить странам — членам альянса, уточняет агентство.

Данные являются конфиденциальными и будут предоставляться союзникам по мере проработки целей и обновления оборонных стандартов, сказали собеседники агентства. Единый стандарт призван «гармонизировать» вооруженные силы стран — членов НАТО и повысить их оперативную совместимость, например, в том, что касается калибров оружия, военной терминологии и технологий двойного назначения, таких как радиочастоты.

Это — часть «перехода к военному мышлению», о котором говорил генсек блока Марк Рютте, пишет Bloomberg. Шаг призван простимулировать увеличение производства военной продукции.

Как сообщили агентству несколько источников, альянс ищет формат, в котором он мог бы безопасно делиться данными о своих целевых показателях так, чтобы при этом побудить компании нарастить производственные мощности. Этот шаг требует консенсуса между союзниками, однако он может быть осуществлен уже в ближайшие несколько месяцев, сказал изданию один из собеседников.

На саммите в Вильнюсе в 2023 году НАТО установил минимальную планку оборонных расходов для своих членов — 2% ВВП. В 2024 году этому требованию отвечали 23 из 32 государств — членов блока.

Руководство военного блока предлагает поднять минимальную планку расходов еще выше. «Если мы этого не сделаем, через четыре-пять лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — говорил в январе Рютте.

Новый президент США Дональд Трамп требует поднять целевой показатель до 5% — столько на военную сферу не тратит никто из членов военного блока, даже Соединенные Штаты. Трамп критиковал государства НАТО за невыполнение целевых показателей и грозил вывести США из блока, если другие страны-союзницы не нарастят оборонные расходы. Он выступает за сокращение трат США на оборону Европы.

Как пишет Politico, ряд аналитиков считает, что требование о 5% заведомо невыполнимо. Один из источников Financial Times допускал, что Трамп в итоге согласится повысить планку до 3,5%. По данным газеты, к ежегодному саммиту НАТО, который пройдет в июне, может быть согласовано увеличение трат до 3% ВВП.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что у Москвы нет причин воевать с НАТО.