Bloomberg усомнился в «золотом веке» Европы благодаря перевооружению

Европа при правильном подходе ощутит позитивные изменения в экономике за счет вливания средств в оборонную промышленность, но стимулы будут ограничены, например, низкой долей внутриевропейского производства, считают экономисты

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Экономические выгоды от наращивания странами Европы оборонных расходов вряд ли обеспечат ей новый «золотой век», однако этого будет достаточно, чтобы помочь европейской экономике в проблемный период, прогнозирует Bloomberg.

Пока не ясно, насколько больше европейские страны потратят на перевооружение, отмечает агентство. В течение нескольких лет рост ВВП стран Евросоюза может вырасти до 3,5% (по сравнению с 1,9% в 2024 году), если деньги получат за счет наращивания долговых обязательств, прогнозирует ведущий аналитик Bloomberg по европейской экономике Джейми Раш. Если бы источником финансирования стали повышение налогов или сокращение расходов в других областях, это свело бы на нет любые положительные изменения или даже ухудшило экономическую ситуацию.

Стимулы, которые получат национальные экономики за счет вливаний в оборонный бюджет, будут ограничены несколькими факторами. Среди них — закупка Европой большого числа вооружений у внешних поставщиков, прежде всего у США. За пределами Евросоюза произведено 78% военного снаряжения, поступающего в ЕС, из которых 63% пришлось на США. «Это означает, что любой «мультипликационный» эффект от увеличения расходов на рост будет низким», — прогнозирует агентство.

Сейчас ориентир по оборонным тратам для стран НАТО — 2%, в прошлом году его достигли 23 государства альянса из 32. Руководство военного блока предлагает поднять минимальную планку расходов еще выше. «Если мы этого не сделаем, через четыре-пять лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — рассказал в январе генсек Марк Рютте.

Новый американский президент Дональд Трамп требует поднять целевой показатель до 5% — столько на военную сферу не тратит никто из членов военного блока, даже США. Как пишет Politico, ряд аналитиков считает, что требование о 5% заведомо невыполнимо.

Москва сообщала об отсутствии планов воевать с НАТО.