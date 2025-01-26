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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Маск предложил переименовать Ла-Манш в честь президента США

Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш в канал Джорджа Вашингтона
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Богатейший житель земли продолжает конфликтовать с Лондоном. Он предложил дать каналу, омывающему берега Великобритании, имя президента США, который с ней воевал
Фото: Brookgardener / Shutterstock
Фото: Brookgardener / Shutterstock

Миллиардер Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш в пролив Джорджа Вашингтона, об этом он заявил X.

«Новое название для воды, разделяющей Англию и Францию», — написал бизнесмен.

Ла-Манш — французское название, в британской традиции пролив называется Английским каналом. В США распространен британский вариант названия, в России — французский.

Генерал Джордж Вашингтон возглавлял Континентальную армию 13 колоний, сражавшуюся с Британской империей за независимость (1775–1783), впоследствии они стали США. Вашингтон был избран первым президентом нового государства (1789–1797).

Маск конфликтует с правительством Британии, утверждает о неизбежности гражданской войны в королевстве и выражает поддержку правым политическим силам. Отношение британцев к богатейшему человеку мира крайне неодобрительное: согласно результатам последних опросов, негативно относятся к нему семь из десяти опрошенных (71%), а «очень» негативно — 55%.

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На днях президент США Дональд Трамп переименовал Мексиканский пролив в Американский. «Эти изменения подтверждают стремление страны сохранить исключительное наследие США и обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности», — сказано в сообщении МВД США.

Как напомнили опрошенные РБК географы, в мире существует немало географических названий одного и того же места или топонима, которые различаются в разных странах. «Юридически обязывающего всемирного реестра не существует. Было бы, пожалуй, невозможно согласовать такой список, поскольку нередко национальные названия одного и того же объекта в разных странах отличаются и отличия эти носят принципиальный для государств характер», — рассказал заведующий кафедрой географии и картографии Волгоградского государственного университета Денис Солодовников.

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Илон Маск Великобритания Франция переименование Ла-Манш
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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